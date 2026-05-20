Premier inglese Starmer, tifoso Arsenal, celebra i Gunners: "Finalmente campioni"

20 Mag 2026 - 13:50
© italyphotopress

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Il primo ministro britannico Keir Starmer si è preso una pausa dalla sua complessa situazione politica per congratularsi con la sua squadra del cuore, l'Arsenal, per la vittoria della Premier League. Starmer ha pubblicato su X subito dopo la conquista del titolo: "22 lunghi anni per l'Arsenal. Ma finalmente siamo tornati dove apparteniamo. Campioni!". Starmer è un tifoso dell'Arsenal da sempre. I nuovi campioni hanno festeggiato fino a notte fonda, con il centrocampista Eberechi Eze che ha pubblicato foto sul suo account Instagram fino alle 5 del mattino ora locale. Una di queste mostrava il capitano dell'Arsenal Martin Odegaard con la testa reclinata all'indietro e una bottiglia con il logo dell'Arsenal in bocca, probabilmente un riferimento a quei critici che accusavano la squadra di essere "Bottlers" - un termine britannico che indica la capacità di cedere alla pressione - dopo tre secondi posti consecutivi in Premier League e nessun trofeo importante dal 2020. Odegaard solleverà il trofeo della Premier League dopo la partita in trasferta contro il Crystal Palace di domenica, ultima giornata di campionato. Sui social media sono circolati video di molti giocatori dell'Arsenal, tra cui Eze, Declan Rice, Bukayo Saka e Jurrien Timber, che passeggiavano intorno all'Emirates Stadium, lo stadio di casa del club, all'alba. 

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