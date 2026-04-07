Figc, Abete in azione per il post-Gravina: al via le grandi manovre. E Lega Serie A ha un piano chiaro

Nel calcio italiano sono partite le grandi manovre per eleggere il nuovo numero uno della Figc. Se Conte si è proposto per la panchina della Nazionale, attenzione all'esperto Giancarlo Abete che si è ritagliato un ruolo importante da qui al prossimo 22 giugno, data delle elezioni. L'attuale presidente della Lega Dilettanti, 74 anni e dato tra i candidati della poltrona più importante, si è messo a lavoro per trovare un nome condiviso che metta d'accordo le tanti componenti del calcio nostrano. Nome che difficilmente, fa sapere Repubblica, sarà il suo.