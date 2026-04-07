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Figc, Abete in azione per il post-Gravina: al via le grandi manovre. E Lega Serie A ha un piano chiaro

L'attuale numero uno dei Dilettanti al lavoro per un nome condiviso che possa mettere d'accordo quasi tutti 

07 Apr 2026 - 10:29
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Nel calcio italiano sono partite le grandi manovre per eleggere il nuovo numero uno della Figc. Se Conte si è proposto per la panchina della Nazionale, attenzione all'esperto Giancarlo Abete che si è ritagliato un ruolo importante da qui al prossimo 22 giugno, data delle elezioni. L'attuale presidente della Lega Dilettanti, 74 anni e dato tra i candidati della poltrona più importante, si è messo a lavoro per trovare un nome condiviso che metta d'accordo le tanti componenti del calcio nostrano. Nome che difficilmente, fa sapere Repubblica, sarà il suo.

La Lega Serie A, guidata da Simonelli, sogna di avere un candidato proprio (forte del peso economico dei propri club), magari creando un'alleanza con B e C. Ma il basso peso elettorali di queste ultime tre parti (contano il 30% tutte insieme) fa sì che l'intenzione della Lega sia quella di non impuntarsi sul nome. L'importante è che ci sia accordo su una agenda comune. Fondamentale quindi trovare un'intesa con i dilettanti che pesano per il 34%.

A proposito di agenda: la massima serie ha intenzione di chiedere sgravi fiscali al governo, aiuto pubblico per investire in strutture sportive (in merito ai permessi) e unità per contestare la norma Ue che vieta di mettere sotto contratto i calciatori con età inferiore ai 16 anni. Troppo importante infatti, mettere giù una politica per sostenere i vivai.

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