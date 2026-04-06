Napoli, Conte: "Giusto che io sia nella lista per diventare ct azzurro. A fine anno incontrerò il presidente e..."

06 Apr 2026 - 23:59
© Getty Images

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"È giusto che il mio nome faccia parte di quella rosa per la nazionale, insieme ad altri lo metterei nel novero dei candidati se guidassi la federazione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa post Milan. "Sono già stato sulla panchina della nazionale - ha proseguito il tecnico azzurro - Conosco l'ambiente, ho fatto il ct per due anni, non è un motivo di lusinga ma fare il ct della nazionale rappresenta il Paese. Sapete però quale è la mia situazione di contratto e a fine stagione mi incontrerò di nuovo con il presidente e vedremo". Conte ricorda anche che "se avessi raggiunto ai rigori i Mondiali si sarebbe parlato di impresa e di calcio in salute, ma il risultato cambia il giudizio. Ogni volta che non ci qualifichiamo bisogna ricostruire ma io da ct ho visto poco aiuto dalle squadre. Ci sono giocatori di un certo livello e qualcosa deve essere fatta. Vogliamo bene alla nazionale ci dispiace per quello che è accaduto".

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