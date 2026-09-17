Italia, tre novità sicure e diversi esclusi: la possibile lista dei convocati di Mancini

Ali Zoma (23 anni, Norimberga) e Issa Doumbia (22 anni, Sporting Lisbona) faranno parte del gruppo a disposizione del ct e con loro ci sarà anche Alessandro Romano (20 anni, Cagliari), che ha scelto di cambiare nazionalità nei giorni scorsi dopo aver vestito la maglia della Svizzera nelle giovanili. Non sono esordienti ma è quasi come se lo fossero, Diego Coppola del Paris FC e Samuele Inacio del Borussia Dortmund, che saranno convocati e per cui potrebbe esserci più spazio.