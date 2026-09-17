Italia, tre novità sicure e diversi esclusi: la possibile lista dei convocati di Mancini

Domani è il giorno delle prime convocazioni del Mancini-bis sulla panchina dell’Italia. Dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori, venerdì 18 settembre il ct ufficializzerà la lista dei 30 calciatori (4 portieri e 26 giocatori di movimento) con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League contro Belgio (venerdì 25), Francia e due volte Turchia. Una lista di cui non faranno parte Lulli, Raimondo, Koleosho, Ndour, Pisilli, Liberali, Favasuli, Lontani e Cisse, che fra ottobre e novembre con l’Under 21 si giocheranno le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di categoria e dell’Olimpiade, ma che promette comunque di essere ricca di novità, di cui almeno tre sicure…
Le novità
Ali Zoma (23 anni, Norimberga) e Issa Doumbia (22 anni, Sporting Lisbona) faranno parte del gruppo a disposizione del ct e con loro ci sarà anche Alessandro Romano (20 anni, Cagliari), che ha scelto di cambiare nazionalità nei giorni scorsi dopo aver vestito la maglia della Svizzera nelle giovanili. Non sono esordienti ma è quasi come se lo fossero, Diego Coppola del Paris FC e Samuele Inacio del Borussia Dortmund, che saranno convocati e per cui potrebbe esserci più spazio.
I grandi assenti
Salteranno queste convocazioni per infortunio tre big come Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Zaniolo (Udinese) e Federico Chiesa (Liverpool).
Il caso Palestra
A loro si dovrebbe aggiungere anche Marco Palestra. L'esterno non ha ancora debuttato in Premier League col Chelsea a causa di un fastidioso problema fisico da cui sta recuperando. Mancini chiederà informazioni sulle sue condizioni al club londinese e solo dopo deciderà se convocarlo. Se non dovesse farcela, sarebbe promosso Kayode dall'U21.
La situazione oriundi
Matteo Palma (2008, Udinese): ha passaporto tedesco e italiano, piace molto a Mancini ma è infortunato e non può essere chiamato.
Nicolò Tresoldi (2004, Bruges): l'attaccante del Bruges ha declinato la proposta di Mancini: vuole giocare l'Europeo U21 con la Germania, poi prenderà una decisione. Intanto la sua procedura alla Fifa è ferma.
Eddy Kouadio (2006, Monza): il difensore di proprietà della Fiorentina può anche giocare per la Costa d’Avorio, quindi potrebbe essere una convocazione strategica.
Mateo Retegui (1999, Al-Qadisiya): è stato uno dei volti simbolo del primo ciclo azzurro di Mancini, ma questa volta la sua convocazione è in forte dubbio.
Chi dietro Donnarumma
In porta, ovviamente, si riparte dal capitano Gianluigi Donnarumma. Alle sue spalle verranno convocati Carnesecchi e Vicario, ma nell'elenco allargato di Mancini potrebbe figurare anche Matteo Pessina, classe 2007 del Bologna. Daffara e Palmisani verranno invece aggregati all'Under 21.
La possibile lista
Portieri: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus), Marco Carnesecchi (Atalanta), Massimo Pessina (Bologna).
Difensori: Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Destiny Udogie (Tottenham), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Diego Coppola (Paris FC), Giorgio Scalvini (Atalanta), Daniele Ghilardi (Roma).
Centrocampisti: Sandro Tonali (Tottenham), Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Lazio), Issa Doumbia (Sporting CP), Alessandro Romano (Cagliari), Nicolò Fagioli (Fiorentina)
Esterni: Mattia Zaccagni (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Federico Bernardeschi (Bologna).
Attaccanti: Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Como), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Giacomo Raspadori (Atalanta).