Jashari furioso dopo Milan-Benfica: "Facciamo mer..te, gol colpa mia"

Analisi durissima di Ardon Jashari dopo il ko del Milan con il Benfica tra critiche e autocritiche

17 Set 2026 - 08:40
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Ardon Jashari © italyphotopress

Ardon Jashari © italyphotopress

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha analizzato con durezza la sconfitta per 2-0 contro il Benfica a San Siro, assumendosi la responsabilità diretta sull'azione dell'1-0 avversario e chiedendo un immediato cambio di marcia alla squadra.

Lo svizzero si è espresso senza filtri dopo il ko nell'esordio stagionale di Europa League, puntando il dito sul deficit di cattiveria agonistica: "Se siamo svegli e c'è lo spirito fin dai primi secondi bene, se invece facciamo mer..te e regaliamo le cose all'avversario non dipende dal progetto".

Oltre al richiamo generale sul rendimento insufficiente e la mancanza di trame offensive in profondità, il mediano ha ammesso il proprio errore individuale sul vantaggio portoghese dopo aver rivisto i filmati del match: "Era mia responsabilità essere più vicino a Lukebakio. Sono corso indietro ma lui non doveva tagliare così facilmente, dovevo stare più vicino al compagno e chiudere meglio" le parole a Sky.

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