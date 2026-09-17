Messi scrive un'altra pagina di storia: gol e 49° trofeo in carriera

Nella notte l'Inter Miami ha vinto la Campeones Cup battendo 2-0 i messicani del Cruz Azul. Per la squadra di MLS a segno, naturalmente, Lionel Messi che al 24' ha aperto le marcature, nel finale ci ha pensato l'ex Real e United Casemiro a chiudere la partita.
Per il 39enne argentino si tratta del 49° trofeo vinto in carriera: 10 Liga, 8 Supercoppe spagnole, 4 Champions League, 3 Supercoppe Uefa, 3 Mondiali per Club, 2 Ligue 1, 2 Copa America, 1 Mondiale, 1 La Finalissima, 1 medaglia olimpica, 1 Mondiale Under 20, 1 Supercoppa francese, 1 League Cup americana, 1 MLS Supporters Shield, 1 campionato americano di Eastern Conference, 1 MLS Cup e 1 Campeones Cup.
Con la rete al Cruz Azul Messi è diventato il giocatore più veloce della nella storia della MLS a raggiungere 100 gol per un singolo club considerando tutte le competizioni: 100 gol e 55 assist in 114 partite. Inoltre per l'otto volte Pallone d'Oro è il 36° gol in una finale mentre sono 929 le reti in carriera.