Scossone societario al Chelsea: se ne va il presidente Boehly

Svolta societaria al Chelsea: Clearlake compra le quote di Boehly (che lascia la presidenza) e Walter per una valutazione di quasi 6 miliardi

17 Set 2026 - 09:24
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Todd Boehly © italyphotopress

Todd Boehly © italyphotopress

Clearlake Capital ha rilevato l'intero pacchetto azionario in mano a Todd Boehly e Mark Walter, salendo all'86,5% delle quote del Chelsea e sancendo l'uscita di scena dello stesso Boehly dalla carica di presidente dei Blues.

L'operazione di cessione, annunciata attraverso una nota ufficiale del club londinese, assegna alla società una valutazione complessiva di 5 miliardi di sterline (quasi 6 milioni di euro), mentre il nome del nuovo numero uno societario non è stato ancora reso noto.

Il fondo acquirente ha confermato la volontà di dare continuità al piano strategico concordato finora, salutato con ottimismo da Boehly: "È stato un onore ricoprire la carica di Presidente del Chelsea Football Club, sono fiducioso che il club sia ben posizionato per continuare a ottenere successi sotto la guida di Clearlake".

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