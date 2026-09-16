Vizio di forma al momento dell'elezione: la Figc verso il commissariamento. Gravina: "Assurdo"

Chi pensava di aver già visto tutto, o abbastanza, in occasione della querelle ct si sbagliava. La nuova Figc, intesa come quella guidata da Giovanni Malagò, non smette di riservare sorprese e va, a passi lunghi e ben distesi, verso il commissariamento. Il motivo? Un vizio di forma proprio al momento della presentazione delle candidature. E' questo che è emerso dalla Giunta di ieri al termine della quale il Consiglio Nazionale del Coni ha chiesto di votare appunto il commissariamento della federcalcio. Voto scontato, nonostante le prese di posizione ferme ad esempio di Gravina, il quale, invece, ha parlato di scelta "assurda", precisando che "la credibilità del nostro calcio va difesa da ripetuti tentativi di invasione di campo, che ne minano l'autonomia, e che ciclicamente ritornano - ha detto facendo riferimento al caso tesseramento del suo successore Giovanni Malagò - è assurdo solo pensare a un commissariamento della Figc per i motivi che ho letto. Ci vuole più rispetto per la Federcalcio, per il suo presidente Malagò e per le sue componenti".