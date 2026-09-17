Lula, appello ad Ancelotti: "Chiami più calciatori che giocano in Brasile"

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha suggerito a Carlo Ancelotti di offrire maggiori opportunità ai giocatori del campionato locale in nazionale. "L'altro giorno ho dato un consiglio ad Ancelotti e ora ha convocato diversi giocatori che militano in Brasile per le amichevoli contro l'Australia; è un buon segno", ha osservato Lula durante un'intervista rilasciata a Brasilia. "Se fossi al suo posto, sceglierei i 22 migliori giocatori per ogni ruolo del campionato brasiliano e li porterei in nazionale per la prossima finestra internazionale Fifa", ha aggiunto il capo dello Stato, mettendo in discussione la storica predilezione della 'Selecao' per i giocatori che militano all'estero. "Vengono convocati solo atleti che giocano oltreoceano, anche quelli che militano in squadre di seconda divisione. C'è chi fa panchina in Europa, ma viene comunque selezionato per la nazionale", ha fatto notare Lula.