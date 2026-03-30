Bosnia-Italia, parla Barbarez: "Niente esperimenti, pronti a parcheggiare l'autobus per andare ai Mondiali"

I giornalisti locali cercano il pepe ricordando come in Italia si dica che il gioco della Bosnia sia lento: "Quello che conta siamo noi, chi ha detto cosa è meno importante. Non importa cosa pensano gli altri o quello che ha detto l'avversario". Poi, sulle parole di Totti ("O l'Italia vince o muore", ndr): "Ci saranno tante emozioni per loro, è una partita molto importante ma lo è anche per noi. Forse è un po' più importante per noi, perché non si tratta solo di calcio, ma anche dello stato del Paese. Potremmo essere un po' più emotivi, ma giocare in una grande competizione è sempre un grande traguardo".