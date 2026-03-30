VERSO BOSNIA-ITALIA

Bosnia-Italia, parla Barbarez: "Niente esperimenti, pronti a parcheggiare l'autobus per andare ai Mondiali"

Il ct Barbarez infiamma la finale playoff Bosnia-Italia: la tattica del "bus", la risposta alle critiche sul gioco lento e il commento sulle parole di Totti

30 Mar 2026 - 12:23
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Sergey Barbarez, ct della Bosnia, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della finale playoff contro l'Italia che deciderà chi andrà ai Mondiali 2026: "Se segniamo l'uno a zero per noi, parcheggiamo l'autobus da una parte (in difesa, ndr). Se invece prenderemo gol, lo parcheggeremo dall'altra parte (in area azzurra, ndr). Siamo felici di essere arrivati sin qui, sento e vedo l'amore che nasce da questi giocatori".

La Bosnia sta bene dopo la semifinale col Galles: "Tutti hanno recuperato tranne... me, che ho perso la voce. La gara è stata impegnativa ma abbiamo avuto tempo per riprenderci, speriamo di reggere sino alla fine. Tutti mi danno grande disponibilità, anche contro il Galles c'erano giocatori con crampi che però non volevano uscire dal campo".

Barbarez, forse per pretattica, non pensa a novità di formazione o dal punto di vista tattico: "Da un anno e mezzo giochiamo in questo modo e non credo sia il momento di fare esperimenti". Che partita sarà? "Servirà avere coraggio, curare i dettagli, avere un po' di fortuna e segnare".

I giornalisti locali cercano il pepe ricordando come in Italia si dica che il gioco della Bosnia sia lento: "Quello che conta siamo noi, chi ha detto cosa è meno importante. Non importa cosa pensano gli altri o quello che ha detto l'avversario". Poi, sulle parole di Totti ("O l'Italia vince o muore", ndr): "Ci saranno tante emozioni per loro, è una partita molto importante ma lo è anche per noi. Forse è un po' più importante per noi, perché non si tratta solo di calcio, ma anche dello stato del Paese. Potremmo essere un po' più emotivi, ma giocare in una grande competizione è sempre un grande traguardo".

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