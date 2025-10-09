Osimhen-Napoli e la trattativa lampo: "Non ne sapevo nulla, AdL e Giuntoli parlavano ma non capivo"

Da una parte il dolore per la morte del padre, dall'altra la fretta di chiudere la trattativa: "In quel periodo non avevo la testa per pensare al calcio, volevo solo sapere come stava lui - ha proseguito Osimhen, come scritto nei verbali pubblicati da 'Repubblica' - In seguito alla morte di mio padre ero arrabbiatissimo con il Lille e il mio agente, perché non ero riuscito a vederlo prima che morisse... Per rispetto del presidente del Lille andai comunque a Napoli, ma non avrei firmato nulla. Incontrai l'allenatore, che mi spiegò il progetto, e il giorno dopo De Laurentiis a Capri. Mi parlò della città e della società, ma io non capivo cosa dicesse con Giuntoli perché parlavano in italiano. Mi chiese se avessi visto il contratto, ma io non avevo ricevuto nulla. Rientrato in albergo, chiesi al mio agente la bozza del contratto. Mi disse che non l'aveva. Io mi meravigliai perché il presidente mi aveva detto il contrario. Alla fine, mi mostrò un foglio, uno pseudo accordo con il Napoli. Mi arrabbiai e volli tornare in Francia. Poi decisi di interrompere il rapporto con quell'agente". Alla fine l'affare si concluse. E sul rapporto con l'attuale agente, Roberto Calenda, prima del mandato: "A dicembre 2021 chiesi un prestito di 550.000 euro per spese familiari, che mi impegnai a restituire".