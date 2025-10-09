Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
DAI VERBALI

Osimhen-Napoli e la trattativa lampo: "Non ne sapevo nulla, AdL e Giuntoli parlavano ma non capivo"

L'attaccante nigeriano e i verbali della Guardia di finanza - da Repubblica - sul suo trasferimento in azzurro mentre il padre moriva. E sul cambio di agente...

09 Ott 2025 - 11:41
© Getty Images

© Getty Images

"Mi chiamò Gerard (il vecchio agente, ndr) per incontrarlo a Nizza. C'erano anche Luis Campos e il presidente del Lille, Gerard Lopez. Mi dissero che mi sarei dovuto trasferire al Napoli, che c'era già un accordo di massima e che, causa pandemia, per il Lille era una buona opportunità. Ma io non ne sapevo nulla". Sono le dichiarazioni - riportate da 'Repubblica' - che Victor Osimhen ha rilasciato alla Guardia di Finanza in qualità di persona informata sui fatti in relazione all'inchiesta sulle plusvalenze fittizie del club azzurro. A livello sportivo la Figc ha già archiviato la posizione del Napoli e non riaprirà le indagini, mentre il presidente De Laurentiis dovrà affrontare il processo a livello penale dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma con l'accusa di falso in bilancio relativo alle stagioni 2019, 2020 e 2021 per gli acquisti di Manolas e dell'attaccante nigeriano.

Da una parte il dolore per la morte del padre, dall'altra la fretta di chiudere la trattativa: "In quel periodo non avevo la testa per pensare al calcio, volevo solo sapere come stava lui - ha proseguito Osimhen, come scritto nei verbali pubblicati da 'Repubblica' - In seguito alla morte di mio padre ero arrabbiatissimo con il Lille e il mio agente, perché non ero riuscito a vederlo prima che morisse... Per rispetto del presidente del Lille andai comunque a Napoli, ma non avrei firmato nulla. Incontrai l'allenatore, che mi spiegò il progetto, e il giorno dopo De Laurentiis a Capri. Mi parlò della città e della società, ma io non capivo cosa dicesse con Giuntoli perché parlavano in italiano. Mi chiese se avessi visto il contratto, ma io non avevo ricevuto nulla. Rientrato in albergo, chiesi al mio agente la bozza del contratto. Mi disse che non l'aveva. Io mi meravigliai perché il presidente mi aveva detto il contrario. Alla fine, mi mostrò un foglio, uno pseudo accordo con il Napoli. Mi arrabbiai e volli tornare in Francia. Poi decisi di interrompere il rapporto con quell'agente". Alla fine l'affare si concluse. E sul rapporto con l'attuale agente, Roberto Calenda, prima del mandato: "A dicembre 2021 chiesi un prestito di 550.000 euro per spese familiari, che mi impegnai a restituire".

Leggi anche
Victor Osimhen

Plusvalenze Napoli, Repubblica pubblica le intercettazioni: "Non lasciamo tracce"

Plusvalenze Napoli, cosa rischia il club e la posizione di De Laurentiis

napoli
osimhen

Ultimi video

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

00:34
DICH DONNARUMMA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

00:30
DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

01:12
DICH GRAVINA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

00:25
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA SPIEGA IL MONDO 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Oggi più di ieri, ogni guerra è una sconfitta per l'umanità"

02:18
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA NAZIONALE 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Con Guccini grande opportunità di fare quattro chiacchere"

03:15
DICH CAMBIAGHI NAZIONALE 8/10 DICH

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

00:53
DICH PICCOLI NAZIONALE 8/10 DICH

Piccoli: "Il mio idolo è sempre stato Bobo Vieri, attaccante eccezionale”

01:20
Ronaldo miliardario

Ronaldo miliardario

01:22
U21, verso Italia-Svezia

U21, verso Italia-Svezia

02:02
Gattuso vuole il Mondiale

Gattuso vuole il Mondiale

01:27
La crisi della Fiorentina

La crisi della Fiorentina

01:32
Thiago Motta Vs Tudor

Thiago Motta Vs Tudor

01:54
Le magie di Matias

Le magie di Matias

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

I più visti di Napoli

Plusvalenze Napoli, cosa rischia il club e la posizione di De Laurentiis

Victor Osimhen

Plusvalenze Napoli, Repubblica pubblica le intercettazioni: "Non lasciamo tracce"

Doppia tegola per Conte: lesione all'adduttore della coscia per Lobotka, per Politano lesione al gluteo. I tempi di recupero

Conte perde il suo cervello: Lobotka torna a Napoli, rischia un mese di stop

Hojlund: "Conte esattamente ciò di cui avevo bisogno. De Bruyne? Con lui è tutto più facile"

Napoli, reazione e vetta: Anguissa, Hojlund e De Bruyne i leader azzurri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:51
Serie A, respinto il reclamo del Como: confermate squalifiche per Jesus Rodriguez e Fabregas
12:35
Qualificazioni Mondiali 2026, l'olandese Gözübüyük sarà l'arbitro di Estonia-Italia
12:01
Tonali: "Dopo la Norvegia ogni gara è fondamentale, siamo pronti"
11:01
De Jong come Rabiot: "Villarreal-Barca a Miami? È sbagliato"
10:02
Mondiali 2026: fuorigioco contestato, Capoverde rimanda storica qualificazione