Parma, Cuesta: "L'espulsione ci ha fatto giocare meglio"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, non nasconde la propria soddisfazione dopo il successo ottenuto a Lecce: "È stata una partita importante, non è iniziata nel modo che volevamo, loro ci mettevano pressione - dichiara nella sala stampa del Via del Mare - Dopo l'intervallo siamo migliorati, siamo stati più nella loro metà campo e l'espulsione ci ha permesso di avere più tempo e girare la palla in più. Potevamo fare meglio quando eravamo in vantaggio, ma la vittoria è stata importante. Adesso bisogna recuperare bene e pensare al Napoli mercoledì". E poi aggiunge: "Questa vittoria significa miglioramento della squadra, ci siamo trovati in questo contesto contro la Lazio, giocando contro prima in dieci, poi in nove, senza vincere la partita. Oggi siamo riusciti".