Supercoppa femminile: vince la Juventus, Roma battuta 2-1 in rimonta

La Juventus batte in rimonta la Roma e vince per la quinta volta nella sua storia la Supercoppa italiana femminile. A Pescara, allo stadio Adriatico, le campionesse d'Italia in carica hanno la meglio 2-1 grazie a un fantastico gol di tacco di Cristiana Girelli - il capitano della nazionale - e completano il "poker" di titoli nazionali, dopo essersi aggiudicate in serie scudetto, Coppa Italia e la neonata Serie A Women's Cup. Nel capoluogo abruzzese sono le giallorosse a uscire meglio dai blocchi e a portarsi in vantaggio: il gol porta la firma di Manuela Giugliano, il capitano della squadra di Luca Rossettini, che al 23' sblocca la partita sfruttando alla perfezione l'assist di Evelyne Viens. Le bianconere di Max Canzi non ci stanno e prima dell'intervallo trovano il pareggio con l'attaccante danese Amalie Vangsgaard, che approfitta di un'uscita bassa difettosa di Rachele Baldi.