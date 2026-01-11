Logo SportMediaset

Calcio

Supercoppa femminile: vince la Juventus, Roma battuta 2-1 in rimonta

11 Gen 2026 - 17:13

La Juventus batte in rimonta la Roma e vince per la quinta volta nella sua storia la Supercoppa italiana femminile. A Pescara, allo stadio Adriatico, le campionesse d'Italia in carica hanno la meglio 2-1 grazie a un fantastico gol di tacco di Cristiana Girelli - il capitano della nazionale - e completano il "poker" di titoli nazionali, dopo essersi aggiudicate in serie scudetto, Coppa Italia e la neonata Serie A Women's Cup. Nel capoluogo abruzzese sono le giallorosse a uscire meglio dai blocchi e a portarsi in vantaggio: il gol porta la firma di Manuela Giugliano, il capitano della squadra di Luca Rossettini, che al 23' sblocca la partita sfruttando alla perfezione l'assist di Evelyne Viens. Le bianconere di Max Canzi non ci stanno e prima dell'intervallo trovano il pareggio con l'attaccante danese Amalie Vangsgaard, che approfitta di un'uscita bassa difettosa di Rachele Baldi. 

Nella ripresa la Roma va più volte vicina al vantaggio, soprattutto con Viens, ma deve capitolare a cinque minuti dalla fine, trafitta dall'invenzione di Girelli, in cambio da metà ripresa al posto di Michela Cambiaghi, sul tiro-cross di Martina Lenzini. Per la Juventus è il secondo titolo della stagione, dopo la Serie A Women's Cup vinta a Castellammare di Stabia (3-2) sempre contro la Roma, e il primo del 2026.

Calcio ora per ora
17:35
Lazio, Sarri: "Parlare prima della partita una violenza, qui sembra sempre l'anno zero"
17:13
Supercoppa femminile: vince la Juventus, Roma battuta 2-1 in rimonta
17:10
Parma, Cuesta: "L'espulsione ci ha fatto giocare meglio"
15:25
Lecce, Di Francesco: "Siamo stati polli. Banda? Non insegno a far interventi a gamba tesa..."
Nicolò Zaniolo: 0 gol e quell'errore contro il Cagliari che pesa tantissimo
13:41
Zaniolo: "Purtroppo mi devo fermare per un intervento al ginocchio"