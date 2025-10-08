Plusvalenze Napoli, Repubblica pubblica le intercettazioni: "Non lasciamo tracce"

Venerdì scorso è arrivato il rinvio della prima udienza preliminare relativa al caso delle plusvalenze del Napoli per le quali la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Aurelio de Laurentiis con l'accusa di falso in bilancio. La Federalcio ha invece archiviato il caso. Sulla scia di questa notizia, Repubblica ha cercato di ricostruire l'affare (assieme all'acquisto, nel 2019, di Manolas dalla Roma) che sta alla base dell'inchiesta, e cioè l'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille per 70 milioni di euro con, contestualmente, la cessione di Karnezis e tre giovani (Palmieri, Manzi e Liguori) al club francese per una cifra complessiva di 20 milioni di euro.