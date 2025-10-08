Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
il caso

Plusvalenze Napoli, Repubblica pubblica le intercettazioni: "Non lasciamo tracce"

Il quotidiano romano ricostruisce la vicenda dell'acquisto di Osimhen dal Lille per il quale la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di De Laurentiis

08 Ott 2025 - 08:53

Venerdì scorso è arrivato il rinvio della prima udienza preliminare relativa al caso delle plusvalenze del Napoli per le quali la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Aurelio de Laurentiis con l'accusa di falso in bilancio. La Federalcio ha invece archiviato il caso. Sulla scia di questa notizia, Repubblica ha cercato di ricostruire l'affare (assieme all'acquisto, nel 2019, di Manolas dalla Roma) che sta alla base dell'inchiesta, e cioè l'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille per 70 milioni di euro con, contestualmente, la cessione di Karnezis e tre giovani (Palmieri, Manzi e Liguori) al club francese per una cifra complessiva di 20 milioni di euro.

IL PRESIDENTE DEL LILLE: "PREZZO INFERIORE A QUALSIASI ALTRO CLUB"
Repubblica, citando le carte della Guardia di Finanza, spiega come il Napoli si era fissato 50 milioni di euro come limite di spesa ma il Lille, nella persona del presidente Lopez, vuole arrivare a 70 milioni e propone l'inserimento di Fernando Llorente (che gli azzurri vorrebbero valutare 10-15 milioni) e di alcuni bonus nella trattativa. E invia questa mail, che secondo la procura è decisiva per mostrare la natura artificiosa dell'operazione: "Questo (nel documento si parla di "valore di facciata", ndr) vi permette di pagare un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi altro club ma con un valore nominale necessario per chiudere".

SPUNTA IL NOME DI OUNAS
L'opzione Llorente tramonta subito, si pensa allora a Leandrinho (ai tempi in prestito in Brasile con riscatto fissato a 500.000 euro) ma neppure lui viene inserito nell'affare. Si parla poi di Adam Ounas e Repubblica svela una conversazione tra Cristiano Giunolti, allora ds del Napoli, e Andrea Chiavelli, ad degli azzurri: "Dal momento che il Lille è interessato a titolo definitivo a Ounas, che comunque ha un reale valore di mercato superiore a Leandrinho e Llorente...". Per gli investigatori è un altro passo chiave.

IL LILLE PROPONE KARNEZIS
Il 17 luglio arriva la proposta del Lille per trovare la quadra. "Porteremo Karnezis (ai tempi 35enne, acquistato due anni prima dal Napoli per 2,5 milioni, ndr) al Lille per 20 milioni. Su questo punto è importante che non ci sia alcuna comunicazione sul prezzo, ci farebbe sembrare tutti cattivi" scrive Lopez come svelato dalle intercettazioni. Giuseppe Pompilio, all'epoca vicedirettore sportivo del club azzurro, invece scrive a Giuntoli: "Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare".

I TRE GIOVANI
La valutazione di Karnezis poi scenderà a 5 milioni anche grazie all'inserimento nella trattativa di tre giocatori della Primavera azzurra: Luigi Liguori, Claudio Manzi (entrambi valutati 4 milioni) e Ciro Palmieri (valutato 7 milioni). Osimhen viene dunque acquistato per 70 milioni complessivi come chiedeva il Lille: 50 milioni cash, più i 5 di Karnezis, gli 8 complessivi tra Liguori e Manzi e i 7 di Palmieri. A tal proposito, i tre giovani, sentiti dalla GdF, hanno dichiarato di non essere mai andati in Francia né di aver fatto le visite col Lille. Gli investigatori dunque concludono così: "La costruzione dei valori da parte del Napoli era finalizzata al raggiungimento del valore nominale di 70 milioni quale corrispettivo per Osimhen richiesto dal presidente del Lille".

Leggi anche

De Laurentiis e il caso plusvalenze Osimhen-Manolas: rinviata l'udienza preliminare

plusvalenze
napoli
intercettazioni

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:57
SRV RULLO MILAN RIMPIANTI POST JUVENTUS 6/10 SRV

Milan, il tempo dei rimpianti

00:23
DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

03:45
DICH MARCO PALESTRA UNDER 21 7/10 DICH

Under 21, Palestra: "Abbiamo due gare molto impegnative"

01:06
DICH TOMMASO BERTI UNDER 21 7/10 DICH

Berti: "La Nazionale è un sogno che si realizza"

01:15
Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

01:25
DICH MAROTTA SU STADIO DICH

Marotta: "Lo stadio nuovo deve rispondere a tutte le esigenze di modernità"

01:01
DICH GATTUSO SU ISRAELE DICH

Gattuso su Israele: "Non c'è una bella aria, ci sono tante pressioni"

01:33
Ecco i nuovi talenti

Ecco i nuovi talenti

01:17
Serie A in Austalia

Serie A in Australia

00:46
Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

03:35
SRV RULLO COPERTINA CAMPIONATO (MUSICATO) 6/10

Napoli-Roma mini fuga, ma tutti vogliono lo scudetto

01:58
SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

02:11
SRV JUVENTUS RULLO OK ATTACCO

Vlahovic, David, Openda: Juve, un attacco senza gol

02:01
SRV RULLO JUVE MALANNO "PAREGGITE" 6/10 SRV

Juve e il malanno 'pareggite': quale la cura per Tudor?

01:39
DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

01:57
SRV RULLO MILAN RIMPIANTI POST JUVENTUS 6/10 SRV

Milan, il tempo dei rimpianti

I più visti di Napoli

Ekhator spaventa il Napoli: Anguissa e Hojlund ribaltano tutto e difendono la vetta

Anguissa decisivo, scossa Spinazzola-De Bruyne, Olivera e Neres steccano

Conte: "Sarà l'anno più difficile per noi, non siamo rodati come le altre per il doppio impegno"

Conte perde il suo cervello: Lobotka torna a Napoli, rischia un mese di stop

Col Genoa chance dal 1' per Olivera e Neres. Intanto Lukaku brucia le tappe: ecco quando può tornare

Napoli, reazione e vetta: Anguissa, Hojlund e De Bruyne i leader azzurri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:00
Cagliari, Palestra: "Qui sono contentissimo, ringrazio Pisacane"
22:24
Marotta e l'aneddoto su CR7: "A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
21:48
L'Eca diventa Efc, nuova denominazione per European Football Clubs
21:10
Non solo la star Bonmati, riparte nuova Champions donne
20:09
Serie B, Banca Ifis diventa Official Bank Partner