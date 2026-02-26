Bologna, Italiano: "Abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica"

Vincenzo Italiano ha commentato così la qualificazione agli ottavi di Europa League del suo Bologna grazie al successo contro il Brann: “Siamo contenti, l’obiettivo degli ottavi è stato raggiunto. Bella prestazione e superiorità numerica sfruttata bene: ci siamo comportati bene sia a Bergen che oggi, e ora sono curioso di conoscere il nome del prossimo avversario. Restano in gioco le migliori, quindi bisogna farsi trovare pronti perché sarà sempre battaglia”.