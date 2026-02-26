Bologna, Italiano: "Abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica"

26 Feb 2026 - 23:46
© Getty Images

© Getty Images

Vincenzo Italiano ha commentato così la qualificazione agli ottavi di Europa League del suo Bologna grazie al successo contro il Brann: “Siamo contenti, l’obiettivo degli ottavi è stato raggiunto. Bella prestazione e superiorità numerica sfruttata bene: ci siamo comportati bene sia a Bergen che oggi, e ora sono curioso di conoscere il nome del prossimo avversario. Restano in gioco le migliori, quindi bisogna farsi trovare pronti perché sarà sempre battaglia”.

Leggi anche

Joao Mario manda i rossoblù agli ottavi di Europa League: ora una tra Roma e Friburgo

Ultimi video

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

01:20
DICH CUESTA PRE CAGLIARI DICH

Cuesta: "L'obiettivo è continuare a più far punti possibili"

03:42
DICH PEDRO FILIPE SASSUOLO 26-02 DICH

Sassuolo, il brasiliano Pedro Felipe si presenta fra gli esordi alla Juve Next Gen e il...freddo

02:19
Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

01:36
Inter, Thuram non gira

Inter, ma dov'è finito il vero Marcus Thuram? I numeri della crisi

01:29
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:50
Lukaku, solo 41 minuti

Lukaku, solo 41 minuti

01:40
La metamorfosi del Gasp

La metamorfosi del Gasp

02:10
I due volti di Chivu

I due volti di Chivu

01:44
Osimhen e Spalletti

Osimhen e Spalletti

01:32
Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

02:17
Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

02:03
Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

00:35
DICH CESARI SU ESPULSIONE KELLY 26/2 DICH

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

DICH OSIMHEN SU VENIRE ALLA JUVENTUS (VIGILIA) 25/02 SRV

La bomba di Osimhen: "Io alla Juve? Un privilegio, volevo già venirci, vediamo"

DICH CHIVU INTERROMPE GIORNALISTA POST BODO 25/02 SRV

Chivu ferma subito il giornalista: "Bodo inferiore in teoria? Mah…"

Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:47
Bologna, Joao Mario: "Contento del gol, obiettivo andare più avanti possibile"
23:46
Bologna, Italiano: "Abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica"
22:27
Fiorentina: le condizioni di Gosens, Solomon e Lezzerini
22:23
Fiorentina, Vanoli: "Non è stato tutto negativo. Difficile vedere Solomon a Udine"
22:22
Fiorentina, Fagioli: "Approcciato male il match, in Europa lo paghi"