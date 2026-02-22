NAPOLI

Napoli, Manna su tutte le furie: "Gol annullato imbarazzante. Perché il Var non interviene?"

Il ds azzurro durissimo sul fallo fischiato per il contatto tra Hojlund e Hien: "incommentabile. Chiffi ha fischiato qualcosa che ha visto solo lui"

22 Feb 2026 - 17:53
videovideo

Giovanni Manna non ci sta. Il direttore sportivo del Napoli si è presentato ai microfoni al posto di mister Conte dopo la sconfitta maturata a Bergamo. L'ex dirigente bianconero ha riservato parole durissime per il gol dello 0-2 annullato agli azzurri per un contatto tra Hojlund e Hien: "Incommentabile. Uscire senza punti non per demeriti nostri è qualcosa di grave. Su quell'azione non c'era nulla: non c'è contatto, non c'è nessun fallo. Non capisco come faccia a fischiare. Il gol annullato è imbarazzante. Perché non lo riguardano? Hanno chiamato l'arbitro sul rigore e qui non guardano. Non è la prima volta che veniamo penalizzati: a Torino c'era il rigore, a Verona abbiamo avuto problemi, ma qui è imbarazzante. Siamo 2-0 a Bergamo e ci tolgono questo gol. Questo non è calcio, è imbarazzante. Non ci stiamo lamentando. Probabilmente Chiffi ha fischiato una cosa che ha visto solo lui: non c'è stato niente. Han dato buono una situazione in cui non c'è niente. È assurdo. Noi andiamo avanti 2-0, poi magari perdiamo 3-2... Lo ripeto: stiamo facendo un'annata complicata, ci stiamo giocando la Champions, andiamo 2-0 a Bergamo e ci tolgono un gol del genere.. Siamo stanchi. Pensavo addirittura che la palla fosse uscita perché Hojlund non fa nulla. Hien si appende e si lascia andare. Se non c'è niente, non c'è niente. Non è soggettivo. Poi noi facciamo la figura dei cogli**i..."

