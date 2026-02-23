Dopo l'infortunio

Napoli, riecco De Bruyne: il belga è tornato ad allenarsi a Castel Volturno

L'ex City è rientrato in Italia per l'ultima parte del percorso riabilitativo dopo l'operazione di ottobre 

23 Feb 2026 - 17:02
videovideo

Dopo l'amara sconfitta contro l'Atalanta, il Napoli si è ritrovato oggi a Castel Volturno per provare fin da subito a ripartire mettendo nel mirino la sfida con il Verona in programma sabato. 

Come riportato dal club in una nota, per Antonio Conte c'è anche una buona notizia: "Kevin De Bruyne è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire e completare il suo percorso di lavoro". 

Ancora presto per rivedere in campo il belga, ma l'ex Manchester City è entrato finalmente nell'ultima fase del percorso di recupero dall'infortunio al bicipite femorale rimediato lo scorso 25 ottobre contro l'Inter.

De Bruyne avrà ancora del lavoro individuale da svolgere prima di poter tornare nella lista dei convocati. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il classe '91 potrebbe essere disponibile dalla metà del prossimo mese e c'è chi ipotizza un suo rientro per la gara casalinga contro il Lecce del 15 marzo

Insomma, la star dell'ultimo mercato estivo del Napoli vede finalmente la luce in fondo al tunnel e potrà essere un'arma in più per la corsa al quarto posto ma anche per il Belgio in vista del Mondiale

