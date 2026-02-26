Fiorentina, Fagioli: "Approcciato male il match, in Europa lo paghi"

Nicolò Fagioli ha commentato così a Sky la sconfitta 'indolore" della Fiorentina contro lo Jagiellonia in Conference League, un ko che non ha pregiudicato il passaggio agli ottavi: "Secondo me abbiamo approcciato male la partita andando piano, e questo in campo internazionale lo paghi perché possono farti gol in ogni momento. Loro hanno fatto una bellissima partita. Non so perché questi approccio, dobbiamo capirlo. Io sono arrivato a gennaio e ho fatto solo dagli ottavi in poi. Ma oggi non è come 20-30 anni fa, qualsiasi squadra trovi fai fatica se non approcci bene dal punto di vista mentale. Ora mi sono focalizzato sul ruolo che sto facendo, ascolto molto il mister e il suo staff. Ormai ho 25 anni e non ho più tempo da perdere. L'Italia? Ovviamente è il sogno di tutti e anche il mio, però sarà mister Gattuso a decidere".