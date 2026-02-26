Fiorentina, Vanoli: "Non è stato tutto negativo. Difficile vedere Solomon a Udine"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha analizzato così il risultato ottenuto contro lo Jagiellonia, una sconfitta che comunque non ha pregiudicato il passaggio agli ottavi di Conference: "A questa squadra era già successo in estate ed è successo ancora stasera, però non dobbiamo guardare tutto negativo ma essere felici di essere passati imparando dagli errori. Con il passare della partita la squadra è uscita, quindi ora riposiamoci e concentriamoci sulla prossima partita. Fagioli? Abbiamo bisogno di tutti in questo momento e l'abbiamo dimostrato all'andata, anche se avevo detto di stare attento perché avevamo vinto grazie a tre palle inattive. Fagioli sta crescendo tanto e lavoriamo anche sui gol, ma non è solo questione di Fagioli: nel primo tempo siamo entrati in campo come non volevo, cioè con il risultato in testa". Come sta Solomon? "Vedo difficile recuperarlo per lunedì. Il dottore mi ha detto che ha avuto un fastidio al retto femorale come Lezzerini, poi domani vedremo. Il fastidio è anche aver perso questi giocatori. Gosens ha avuto un trauma allo zigomo e dobbiamo valutare anche lui".

