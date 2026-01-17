Napoli, Stellini tra emergenza e mercato: "Abbiamo bisogno di giocatori nell’immediatezza"

© italyphotopress
Dopo la vittoria contro il Sassuolo il vice di Conte parla chiaro: "Numericamente non siamo tanti"di Marco Mugnaioli
Il Napoli ritrova la vittoria in campionato e risponde all'Inter, ma perde per infortunio altri due titolari (a rischio per Champions e Juve) e dopo la sfida con i neroverdi Christian Stellini invoca il mercato ai microfoni di Dazn: "Gli stati d’animo sono la felicità per la vittoria e i complimenti alla squadra. Poi abbiamo la situazione che abbiamo e continuiamo a giocare. Credo che il Napoli sia l’unica squadra italiana a giocare 9 partite a gennaio, anche il calendario è stato fatto male. Gli infortuni? Le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Elmas aveva giramenti di testa probabilmente influenza. Mentre per Politano e Rrahmani le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni".
"A livello di testa i giocatori ci sono e lo dimostrano lottando e facendo delle buone prestazioni - ha aggiunto Stellini - Oggi le energie non erano al massimo. Dal punto di vista fisico non è facile, in più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti e anche con la società ci sarà un discorso da fare perché è probabile che abbiamo bisogno di giocatori nell’immediatezza. Se certi giocatori non vengono utilizzati è chiaro che noi abbiamo bisogno di cambi, altrimenti dobbiamo andare a pescare nella primavera".
Messaggio alla società? "È un ragionamento che io sto facendo lucidamente. È una questione di numeri e non di scelte. Alcuni interventi sono pianificati. Numericamente siamo giusti in difesa, a centrocampo e in attacco non stiamo cambiando molto. Abbiamo bisogno che rientri Neres e non sappiamo quando tornano gli altri. C’è un po’ di ansia perché le partite sono tantissime", ha concluso il vice di Conte.