Napoli, Stellini tra emergenza e mercato: "Abbiamo bisogno di giocatori nell’immediatezza"

"A livello di testa i giocatori ci sono e lo dimostrano lottando e facendo delle buone prestazioni - ha aggiunto Stellini - Oggi le energie non erano al massimo. Dal punto di vista fisico non è facile, in più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti e anche con la società ci sarà un discorso da fare perché è probabile che abbiamo bisogno di giocatori nell’immediatezza. Se certi giocatori non vengono utilizzati è chiaro che noi abbiamo bisogno di cambi, altrimenti dobbiamo andare a pescare nella primavera".