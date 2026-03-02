Il Napoli non molla mai: sei partite decise oltre l’80’ tengono viva la corsa Champions

Poi, in mezzo, Lucca all'82esimo contro il Pisa per il 3-1, rivelatosi pochi minuti più tardi decisivo (i toscani al 90esimo avevano trovato il gol del 3-2 con Lorran) e McTominay a San Siro all'82esimo contro l'Inter, in un momento in cui i sogni, più che ambizioni, di tricolore erano ancora vivi. Oggi la corsa scudetto è probabilmente finita per Conte e i suoi ma, senza questo spirito combattivo e i conseguenti punti strappati con le unghie e con i denti nel finale, il Napoli sarebbe fuori dalla zona Champions. La qualificazione al maxi girone del prossimo anno è ancora tutta da conquistare ma gli azzurri sono pienamente in corsa anche, o forse soprattutto, grazie alla voglia di non mollare mai.