Calcio

Napoli, l’emergenza è senza fine: Conte ritrova la vittoria ma perde altri tre titolari

17 Gen 2026 - 20:15
Non c’è pace per il Napoli, l’emergenza infortuni continua. Contro il Sassuolo gli azzurri hanno ritrovato la vittoria in campionato dopo tre pareggi, ma hanno anche dovuto fare i conti con gli stop di Elmas, che ha accusato un forte giramento di testa e si è accasciato e terra, e Rrahmani, che è rimasto vittima di un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco  (al suo posto Buongiorno). Nel finale problema anche per Politano, che ha rimediato un infortunio al flessore destro: Conte aveva già terminato i cambi, così l'esterno è rimasto in campo, ma solo per stare a centrocampo e dare una mano ai suoi numericamente.

Se l'imprevisto Elmas non preoccupa, quelle di Rrahmani e Politano sono due vere e proprie tegole in vista della sfida di Champions di martedì sera (e forse anche in vista della gara con la Juve): nelle prossime ore gli esami strumentali. Da valutare anche la situazione di Neres, oggi neanche in panchina al Maradona

