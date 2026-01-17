Napoli, l’emergenza è senza fine: Conte ritrova la vittoria ma perde altri tre titolari

Napoli-Sassuolo, le foto del match
Non c’è pace per il Napoli, l’emergenza infortuni continua. Contro il Sassuolo gli azzurri hanno ritrovato la vittoria in campionato dopo tre pareggi, ma hanno anche dovuto fare i conti con gli stop di Elmas, che ha accusato un forte giramento di testa e si è accasciato e terra, e Rrahmani, che è rimasto vittima di un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco (al suo posto Buongiorno). Nel finale problema anche per Politano, che ha rimediato un infortunio al flessore destro: Conte aveva già terminato i cambi, così l'esterno è rimasto in campo, ma solo per stare a centrocampo e dare una mano ai suoi numericamente.
Se l'imprevisto Elmas non preoccupa, quelle di Rrahmani e Politano sono due vere e proprie tegole in vista della sfida di Champions di martedì sera (e forse anche in vista della gara con la Juve): nelle prossime ore gli esami strumentali. Da valutare anche la situazione di Neres, oggi neanche in panchina al Maradona.
