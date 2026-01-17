Serie A, Napoli-Sassuolo 1-0: Lobotka riporta Conte alla vittoria

LE STATISTICHE

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo; i partenopei solo contro la Sampdoria (nove) registrano una striscia aperta di successi consecutivi più lunga nella competizione.

Il Napoli ha vinto una gara di Serie A per la prima volta dal 4 gennaio scorso contro la Lazio in trasferta (0-2); per i campani quello odierno è il primo successo casalingo nella competizione dal 7 dicembre 2025 contro la Juventus (2-1).

Il Napoli ha vinto quattro gare consecutive contro squadre neopromosse in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2018/19, con Carlo Ancelotti in panchina.

Il Napoli (21 – 15V, 6N) è rimasto imbattuto per più di 20 gare casalinghe di fila in Serie A per la quinta volta nella sua storia, la prima da agosto 2015-settembre 2016 (serie arrivata a 22).

Stanislav Lobotka ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di 1251 giorni dall’ultima volta, il 15 agosto 2022 contro l’Hellas Verona; per il centrocampista terzo centro nella competizione, il secondo in casa dopo quello contro il Genoa del 15 maggio 2022.

Solo la Juventus (16) ha mandato in gol più giocatori diversi nella Serie A in corso rispetto al Napoli (13, come Cagliari e Inter).

Il Sassuolo ha perso senza segnare tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2015 (tre anche in quel caso con Eusebio Di Francesco alla guida).

Il Napoli ha ottenuto due clean sheet casalinghi di fila per la prima volta in questo campionato; l’ultima volta infatti era capitato tra maggio e agosto 2025 e cioè tra l’ultima partita interna della scorsa Serie A e la prima di questo torneo (2-0 e 1-0 entrambi contro il Cagliari).

Il Napoli ha vinto una partita in Serie A nonostante abbia subito almeno 21 tiri totali dalla squadra avversaria per la prima volta dal 18 settembre 2022 contro il Milan (2-1 e 22 tiri totali subiti).

Matteo Politano ha giocato oggi la 350a partita in Serie A; le 207 più recenti disputate con la maglia del Napoli mentre le prime 96 proprio col Sassuolo.