Serie A, Napoli-Sassuolo 1-0: Lobotka riporta Conte alla vittoria

© italyphotopress
© italyphotopress
Il destro dello slovacco a inizio partita è sufficiente ai partenopei per restare a -6 dall’Inter
© italyphotopress
© italyphotopress
Nella ventunesima giornata di Serie A il Napoli torna alla vittoria con l’1-0 abbastanza sofferto sul Sassuolo al Maradona. I partenopei stappano subito la partita, con il destro al 7’ di Lobotka dopo una respinta di Muric su Elmas. Il gol subito scuote i neroverdi, che provano ad affidarsi soprattutto a Laurienté. Il francese è molto ispirato, ma all’intervallo gli uomini di Conte sono avanti di un gol. La formazione allenata da Grosso spinge forte nella ripresa, con Milinkovic-Savic che è decisivo su Pinamonti. Stellini (presente al posto di Conte squalificato) perde i pezzi per infortunio, con Elmas e Rrahmani che sono costretti a lasciare il campo a Politano (che a sua volta si fa male nel finale) e Buongiorno. Gli emiliani provano davvero in tutti i modi a pareggiare i conti, ma gli azzurri si difendono fino alla fine e portano a casa i tre punti. Con questa vittoria il Napoli sale a quota 43 punti, resta a -6 dall’Inter e aggancia momentaneamente il Milan (impegnato domani a San Siro contro il Lecce).
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Milinkovic-Savic 6.5 – Sempre molto attento, fondamentale sul destro piazzato di Pinamonti a inizio ripresa.
Beukema 6 – Soffre molto le galoppate di Laurienté sulla fascia, ma riesce a contenere bene con l’aiuto anche dei compagni. Lang 6 (dal 12’ st) – prova un paio di sgasate senza incidere.
Rrahmani 6 – Prova piuttosto solida, è sempre a guidare la difesa azzurra fino al momento dell’infortunio. Buongiorno 6 (dal 22’ st) – Entra quasi a freddo e sostituisce Rrahmani più che dignitosamente.
Juan Jesus 6.5 – Provvidenziale una sua scivolata su Pinamonti dopo l’1-0, commette qualche sbavatura ma non errori gravi.
Di Lorenzo 6 – Prova un po’ timida del capitano del Napoli, ma senza troppi errori.
Lobotka 7 – Torna al gol dopo oltre tre anni e regala i tre punti ai suoi. Nel resto della partita non è brillantissimo, ma risolve il match a Conte.
McTominay 6 – Anche lo scozzese sembra un po’ stanco: prova a segnare più volte dalla distanza, ma è poco preciso.
Spinazzola 6.5 – Più attivo rispetto ad altri compagni, anche nel finale quando il Napoli è in estrema difficoltà.
Vergara 6 – Tanto coraggio e qualità a inizio partita, cala un po’ con il passare dei minuti. Mazzocchi 6 (dal 17’ st) – Le sue energie sulla destra fanno respirare il Napoli durante il lungo assalto neroverde.
Elmas 6 – Rientra nell’azione del gol, ma nel resto del match è un po’ fuori dai movimenti offensivi azzurri. Politano 6 (dall’11’ st) – Tanta energia al suo ingresso in campo, poi però si fa male anche lui nel finale di partita.
Hojlund 5.5 – Si sacrifica da inizio a fine partita, lotta tanto ma non va incontro alla sua miglior gara negli ultimi 25-30 metri.
IL TABELLINO
Napoli-Sassuolo 1-0
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 6 (dal 12’ st Lang 6), Rrahmani 6 (dal 22’ st Buongiorno 6), Juan Jesus 6.5; Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 6, Spinazzola 6.5; Vergara 6 (dal 17’ st Mazzocchi 6), Elmas 6 (dall’11’ st Politano 6); Hojlund 5.5. All. Stellini. A disp. Ferrante, Contini, Marianucci, Gutierrez, Olivera, Lucca, Ambrosino.
Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5.5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6 (dal 36’ st Coulibaly sv); Lipani 6 (dal 44’ st Moro sv), Matic 6, Vranckx 5.5 (dal 9’ st Iannoni 6); Fadera 5.5 (dal 36’ st Skjellerup sv), Pinamonti 5.5 (dal 44’ st Cheddira sv), Laurienté 6. All. Grosso. A disp. Satalino, Zacchi, Turati, Romagna. Paz, Odenthal, Frangella, Pierini.
Arbitro: Fourneau.
Marcatori: 7’ Lobotka (N).
Ammoniti: Vranckx (S), Iannoni (S).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo; i partenopei solo contro la Sampdoria (nove) registrano una striscia aperta di successi consecutivi più lunga nella competizione.
Il Napoli ha vinto una gara di Serie A per la prima volta dal 4 gennaio scorso contro la Lazio in trasferta (0-2); per i campani quello odierno è il primo successo casalingo nella competizione dal 7 dicembre 2025 contro la Juventus (2-1).
Il Napoli ha vinto quattro gare consecutive contro squadre neopromosse in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2018/19, con Carlo Ancelotti in panchina.
Il Napoli (21 – 15V, 6N) è rimasto imbattuto per più di 20 gare casalinghe di fila in Serie A per la quinta volta nella sua storia, la prima da agosto 2015-settembre 2016 (serie arrivata a 22).
Stanislav Lobotka ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di 1251 giorni dall’ultima volta, il 15 agosto 2022 contro l’Hellas Verona; per il centrocampista terzo centro nella competizione, il secondo in casa dopo quello contro il Genoa del 15 maggio 2022.
Solo la Juventus (16) ha mandato in gol più giocatori diversi nella Serie A in corso rispetto al Napoli (13, come Cagliari e Inter).
Il Sassuolo ha perso senza segnare tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2015 (tre anche in quel caso con Eusebio Di Francesco alla guida).
Il Napoli ha ottenuto due clean sheet casalinghi di fila per la prima volta in questo campionato; l’ultima volta infatti era capitato tra maggio e agosto 2025 e cioè tra l’ultima partita interna della scorsa Serie A e la prima di questo torneo (2-0 e 1-0 entrambi contro il Cagliari).
Il Napoli ha vinto una partita in Serie A nonostante abbia subito almeno 21 tiri totali dalla squadra avversaria per la prima volta dal 18 settembre 2022 contro il Milan (2-1 e 22 tiri totali subiti).
Matteo Politano ha giocato oggi la 350a partita in Serie A; le 207 più recenti disputate con la maglia del Napoli mentre le prime 96 proprio col Sassuolo.