Napoli, Conte sorride verso il Torino: rientro dalla panchina per Anguissa e De Bruyne

Antonio Conte guarda avanti: sia perché è costretto, dopo l'inseguimento allo scudetto-bis troncato in anticipo e la doppia eliminazione dalle coppe, sia perché in palio non c'è un orizzonte da poco. Confermare le prime quattro posizioni e la partecipazione al torneo europeo più prestigioso anche nel 2026/27 vorrebbe dire dare ossigeno alle casse societarie sul piano economico e magari poter impostare un lavoro più ambizioso nel mercato estivo.