Napoli, Conte sorride verso il Torino: rientro dalla panchina per Anguissa e De Bruyne
Il ritorno in gruppo dei centrocampisti offre più soluzioni al tecnico, che si gode anche il pupillo Lukaku pronto a tornare al top per il Mondialedi Paolo Borella
Gli infortuni hanno condizionato la stagione del Napoli. I rientri, soprattutto se parliamo di giocatori top, potrebbero invece indirizzare la corsa alla prossima Champions League.
Antonio Conte guarda avanti: sia perché è costretto, dopo l'inseguimento allo scudetto-bis troncato in anticipo e la doppia eliminazione dalle coppe, sia perché in palio non c'è un orizzonte da poco. Confermare le prime quattro posizioni e la partecipazione al torneo europeo più prestigioso anche nel 2026/27 vorrebbe dire dare ossigeno alle casse societarie sul piano economico e magari poter impostare un lavoro più ambizioso nel mercato estivo.
La vittoria sul Verona ha confermato lo spirito di una squadra che non molla mai: il gol di Lukaku allo scadere ha portato alla sesta partita decisa nel finale di gara. Uno score non da poco, per un gruppo che poteva rimanere schiacciato dalle difficoltà di una rosa ridotta all'osso nell'ultimo periodo.
Simbolico, poi, che sia stato proprio il pupillo di Conte a toccare in rete quel pallone al Bentegodi. A undici partite dalla fine, ritrovare il belga al top della condizione vorrebbe dire poter alternare (o far giocare insieme) Lukaku e Hojlund in una coppia top per il campionato italiano. Big Rom, che ha reso omaggio al padre e si è riscattato da un momento davvero difficile, vuole continuare a dare risposte anche in vista del Mondiale.
Stesso focus del compagno di nazionale Kevin De Bruyne, tornato ad allenarsi in questa settimana con il gruppo azzurro alla pari di Zambo Anguissa. I due centrocampisti si sono messi a disposizione in vista della sfida al Torino: Anguissa sta meglio, De Bruyne insegue ma con tanta voglia di riassaporare le emozioni del campo che gli mancano dal rigore segnato all'Inter (con conseguente infortunio al bicipite femorale) del 25 ottobre scorso.
Otto partite in campionato e quattro reti, non male lo score dell'ex Manchester City. Con lui e il camerunese, tornano di moda i "Fab Four", che comprendono anche l'intoccabile Lobotka e un McTominay che si è messo a disposizione sfidando i problemi al gluteo. Il rendimento dei quattro, quando schierati insieme, non ha rispettato le aspettative. De Bruyne e Anguissa ripartiranno dalla panchina del Maradona nella sfida contro il Torino per poi cercare di ribaltare quei riscontri poco convincenti di qualche mese fa.
La vera prova del nove può arrivare in quattro...partite, big match col Milan compreso. Sfide a Torino, Lecce e Cagliari prima dei rossoneri, con un centrocampo ritrovato e un Lukaku mai così sul pezzo in stagione. Se c'è un momento in cui il Napoli è chiamato a blindare la qualificazione alla prossima Champions League (al momento +5 sul Como quinto), è proprio questo.