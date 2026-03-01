Lukaku torna a brillare: quanti rimpianti per Conte. E col Torino tornano tre big

Dove sarebbe potuto essere questo Napoli con Hojlund e Lukaku abili e arruolabili insieme da inizio stagione? All'indomani del successo in casa del Verona, la domanda in casa azzurra sorge spontanea. Sicuramente più in alto in classifica e forse anche in lotta per il campionato con l'Inter. Forse perché il ruolino della truppa di Chivu è davvero di quelli importanti. Senza dimenticare che Big Rom avrebbe aiutato, e non poco, anche in Champions, lì dove Conte ha davvero fallito terminando la fase a gironi addirittura al 30esimo posto.