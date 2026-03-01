NAPOLI

Lukaku torna a brillare: quanti rimpianti per Conte. E col Torino tornano tre big

Big Rom e Hojlund assieme avrebbero potuto dare un altro senso alla stagione degli azzurri 

01 Mar 2026 - 14:10
Dove sarebbe potuto essere questo Napoli con Hojlund e Lukaku abili e arruolabili insieme da inizio stagione? All'indomani del successo in casa del Verona, la domanda in casa azzurra sorge spontanea. Sicuramente più in alto in classifica e forse anche in lotta per il campionato con l'Inter. Forse perché il ruolino della truppa di Chivu è davvero di quelli importanti. Senza dimenticare che Big Rom avrebbe aiutato, e non poco, anche in Champions, lì dove Conte ha davvero fallito terminando la fase a gironi addirittura al 30esimo posto.

L'accoppiata Hojlund-Lukaku avrebbe offerto al tecnico leccese altre soluzioni e i rimpianti non possono che essere tanti. Specialmente se consideriamo i numeri dell'ex Chelsea nella passata stagione. Un anno fa infatti, dopo 27 giornate, il belga aveva realizzato ben 9 gol conditi da 7 assist. Un bottino importante che, sommato alle nove reti stagionali di Hojlund in Serie A, avrebbe quasi certamente ridotto la distanza dall'Inter capolista. E di conseguenza cambiato gli scenari per questi ultimi mesi dove l'obiettivo sarà invece 'solamente' entrare in Champions.

Un grosso aiuto lo daranno anche De Bruyne, Anguissa e McTominay, tre colonne ormai prossime al rientro. Tutti e tre infatti, dovrebbero essere disponibili per l'appuntamento di venerdì al Maradona contro il Torino.

