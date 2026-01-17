Il Napoli ritrova nuove e antiche certezze ma corre anche troppi rischi

Tre pari di fila, in una corsa scudetto, possono essere letali anche se hanno sapori diversi. Quello di domenica scorsa a Milano contro l'Inter ha messo in mostra un Napoli assolutamente credibile nella lotta per il bis tricolore. Un po' meno i due punti totali presi con Verona e Parma al Maradona, sia per il valore degli avversari, sia perché c'è sempre il rischio di far scappare chi sta davanti. La capolista a tinte nerazzurre è sopra di sei punti. Non abbastanza per demoralizzarsi, soprattutto dopo la vittoria con il Sassuolo. Fondamentale per la classifica e per il morale. Bisogna sempre ricordarsi che i campioni d'Italia in carica giocano senza Meret, De Bruyne, Anguissa, Neres e il solito Lukaku. L'ha ribadito McTominay a Milano nel dopo partita, in una sorta di rap per ricordare l'elenco dei tanti assenti nella squadra di Conte, soprattutto dopo i nuovi infortuni subiti contro gli emiliani.