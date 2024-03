Napoli, De Laurentiis non molla sul ricorso contro la Juve per il Mondiale per Club

Alle 23.07 di martedì, pochissimi minuti dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions League, la Fifa ha ufficialmente annunciato la qualificazione della Juventus al prossimo - ricchissimo - Mondiale per Club 2025. Un annuncio tempestivo, pure troppo secondo il Napoli visto che il Mattino scrive come il post su X abbia infastidito per tempistica e modalità Aurelio de Laurentiis. Forse anche per questo il presidente degli azzurri ieri ha avuto un nuovo contatto con i legali internazionali per fare il punto sul ricorso contro il club bianconero, che secondo il pensiero di AdL non ha i criteri per qualificarsi alla nuova competizione che nascerà l'anno prossimo.