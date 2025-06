Napoli, Conte: "Sono rimasto perché De Laurentiis ha capito cosa andava cambiato"

Antonio Conte torna sull'incontro con Aurelio de Laurentiis che ha cambiato la storia della prossima stagione del Napoli, visto che sembrava praticamente certo un suo addio dopo la vittoria dello scudetto: "Ci siamo chiariti, è stato fondamentale parlare. Lui ha capito gli errori o comunque le situazioni che devono essere migliorate. Ho un contratto, il chiarimento è stato il punto chiave". Il tecnico campione d'Italia smentisce ancora una volta contatti con la Juventus anche se ammette che qualcuno ha bussato alla sua porta, seppure tramite intermediari: "Sono state voci che hanno fatto male, non si è tenuto conto di come sono fatto. Non ho avuto contatti con nessuno perché a chiunque abbia provato a cercarmi con terze persone bo detto che avrei parlato con il club a fine stagione. E avrei aperto a un'altra situazione solo se l'incontro non avesse soddisfatto le parti".