Medaglia ufficiale della Zecca per il Napoli campione d'Italia

Arriva la medaglia ufficiale della Zecca di Stato per il Napoli campione d'Italia. Dopo quella per celebrare lo scudetto del 2023, anche per la quarta vittoria, la Zecca di Stato ha realizzato la medaglia celebrativa, coniata in argento 925‰, in versione Fior di Conio, firmata dall'artista-incisore Silvia Ciucci. Sul dritto campeggia il logo ufficiale della SSC Napoli, impreziosito da elementi colorati, con la scritta circolare "Ssc Napoli campione d'Italia 2024 - 2025".