Napoli eliminato, Juve ufficialmente al Mondiale per club 2025 con l'Inter

LA SENTENZA

Doppia sentenza per gli azzurri dopo la sconfitta di Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions. I complimenti della Fifa e di Infantino

© Getty Images Il Napoli esce dalla Champions League agli ottavi di finale per mano del Barcellona e vede sfumate le sue possibilità di giocare il Mondiale per club 2025 con il nuovo format. Ad andarci ufficialmente al posto degli azzurri sarà, invece, la Juventus. La squadra bianconera si qualifica grazie ai suoi 47 punti nel ranking, contro i 42 del Napoli, che se si fosse qualificato ai quarti di Champions avrebbe potuto raggiungere e superare la formazione di Massimiliano Allegri. La Juventus è la seconda squadra italiana al Mondiale per club 2025 con l'Inter.

Su X la Fifa si è complimentata con la Juve in un post pubblicato sull'account ufficiale: "Congratulazioni alla Juventus - si legge - qualificata per la Coppa del Mondo per club Fifa 2025. A seguito dell'eliminazione del Napoli dalla Champions League, la Juventus si è assicurata un posto nel ranking europeo e diventa la 10a squadra europea a qualificarsi per il torneo". La prima Coppa del Mondo per Club Fifa a 32 squadre si giocherà negli Stati Uniti nel 2025 e si terrà ogni 4 anni. Il nome ufficiale della competizione sarà Mundial de Clubes FIFA e vedrà la partecipazione di club provenienti da ciascuna delle sei confederazioni.