Mondiale per Club, cosa serve al Napoli per qualificarsi?

Inter unica italiana

Botta e risposta tra De Laurentiis e Infantino, il presidente azzurro studia il ricorso, ma battendo il Barcellona…

Ci si potrebbe leggere una replica da parte di Gianni Infantino, Presidente Fifa, ad Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli: argomento, chi oltre all'Inter tra le italiane al Mondiale per Club del 2025 tra Juventus, Napoli e Lazio? (Ormai tra bianconeri e campioni d'Italia visto che i biancocelesti da ieri sera eliminati dal Bayern Monaco sono fuori dai giochi). Andiamo con ordine. Così 5 giorni fa da Londra all'evento Business of Football Summit, il Presidente De Laurentiis: “Se la Juve è stata eliminata dalle coppe non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per Club”

Così ieri la Fifa, certo trattasi di aggiornamento via social come da prassi alla vigilia delle giornate di Champions. Sta di fatto che l'organo mondiale del calcio fa chiarezza. Prima specifica quali siano i club qualificati, poi entra nel merito delle varie Federazioni con squadre ancora in gioco. Così sulla questione italiana: “la Juventus Fc si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club 2025 se Napoli e Lazio non riusciranno a progredire questo mese in Europa”.

Detto dei biancocelesti eliminati, posizione chiara quella della Fifa, bocche cucite in casa Napoli, nessun commento, nessuna dichiarazione da parte della squadra legale, al comunicato di aggiornamento postato da Infantino. La società campione d'Italia mantiene il più stretto riserbo, studia la possibilità di presentare ricorso, il tema è delicato.

Poi c'è la strada del campo. Al Napoli servono 5 punti per agganciare la Juventus e sfilarle il pass. Battere il Barcellona e qualificarsi al turno successivo significherebbe per il club del Presidente De Laurentis conquistare altri 3 punti, 2 per la vittoria, 1per l'approdo ai quarti. Ne servirebbero poi altri 2 per volare negli Stati Uniti nell'estate 2025, superando l'aggiornamento della Fifa e chi ci vede una replica di Infantino al Napoli.

Vedi anche Calcio Mondiale per club, 'replica' Fifa a De Laurentiis: "Juve qualificata se Napoli e Lazio non passano il turno in Champions"