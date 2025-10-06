Napoli, reazione e vetta: Anguissa, Hojlund e De Bruyne i leader azzurri

Rianimato dopo un tempo sottotono, Anguissa è salito in cattedra in mediana dominando con la solita fisicità i duelli e affacciandosi dalle parti di Leali con più continuità, cattiveria e intensità. Tema tattico che insieme al dinamismo di Spinazzola a sinistra e alla qualità in impostazione e nelle verticalizzazioni di De Bruyne ha sfondato il bunker rossoblù e innescato la rimonta. Una reazione rabbiosa che ha esaltato anche le qualità di Hojlund nella battaglia e confermato la centralità dell'attaccante nell'impianto azzurro non solo in fase realizzativa, ma anche nello sviluppo della manovra in profondità e nello stretto. Dettagli che in attesa del miglior McTominay fanno ben sperare Conte in vetta alla classifica.