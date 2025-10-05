Le pagelle di Napoli-Genoa: Anguissa decisivo, scossa Spinazzola-De Bruyne

Neres 5 - parte largo a sinistra e punta Sabelli ogni volta che ha la palla. In avvio serve un buon cross a Politano a centro area, poi ci riprova in un paio di occasioni, ma il Napoli va al trotto e non riesce a sfondare. Dopo l'ingresso di De Bruyne si sposta a destra, ma è poco concreto e cattivo nelle conclusioni. Prende anche un giallo e rischia l'espulsione