CR7, 25esimo anno di fila in gol. Ma in Arabia ora comanda Inzaghi

Cristiano Ronaldo è da record: la sua striscia realizzativa, iniziata nel 2002 con la maglia dello Sporting Lisbona, giovedì è stata ufficialmente allungata anche al 2026. CR7, 41 anni il prossimo 5 febbraio, ha segnato su rigore nella sconfitta 2-1 dell'Al Nassr contro l'Al Qadsiah di Retegui e ha raggiunto quota 958 gol in carriera.
Per la squadra di Riad, in cui giocano anche Brozovic, Mané, Coman e Joao Felix, è la seconda sconfitta di fila dopo quella di inizio anno contro l'Al Ahli di Toney e Demiral (in gol nel 3-2). La classifica della Saudi Pro League si è infatti ribaltata: da capolista a +4, l'Al Nassr di Ronaldo ora è la prima inseguitrice dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, a 4 punti di distanza. Lunedì lo scontro diretto.