CR7, 25esimo anno di fila in gol. Ma in Arabia ora comanda Inzaghi

Cristiano Ronaldo è da record: la sua striscia realizzativa, iniziata nel 2002 con la maglia dello Sporting Lisbona, giovedì è stata ufficialmente allungata anche al 2026. CR7, 41 anni il prossimo 5 febbraio, ha segnato su rigore nella sconfitta 2-1 dell'Al Nassr contro l'Al Qadsiah di Retegui e ha raggiunto quota 958 gol in carriera.