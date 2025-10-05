Serie A, Napoli-Genoa 2-1: rimonta firmata Anguissa-Hojlund

© Getty Images
Al Maradona Ekhator sblocca la gara di tacco, poi gli azzurri ribaltano il risultato nella ripresa e difendono la vetta
Dopo la sconfitta col Milan, il Napoli volta subito pagina e torna a correre in campionato. Nella sesta giornata di Serie A gli azzurri battono 2-1 il Genoa in rimonta, rispondono alla Roma e restano in vetta alla classifica a quota 15 punti. Complice il turnover e un ritmo troppo basso, nel primo tempo gli azzurri faticano a manovrare con rapidità e si fanno sorprendere da un grande colpo di tacco di Ekhator (34') su assist di Norton-Cuffy. Nella ripresa poi Conte getta De Bruyne e Spinazzola nella mischia e i Campioni d'Italia in carica aumentano i giri e ribaltano il risultato grazie a un colpo di testa di Anguissa (57') e a un tap-in di Hojlund (75').
Dopo il passo falso col Milan, il Napoli risponde subito presente nel testa-coda col Genoa e difende il primo posto rimettendo in carreggiata una partita iniziata col piede sbagliato. Al Maradona Conte fa partire De Bruyne in panchina, rispolvera il centrocampo dello scudetto e piazza Neres a sinistra. Scelte che nel primo tempo non danno rapidità e spinta al gioco azzurro e concedono spazi a un buon Genoa. Una magia di Ekhator rompe l'equilibrio, poi gli azzurri nella ripresa si presentano in campo con un piglio diverso e con l'ingresso di Spinazzola e De Bruyne cambiano passo in costruzione e aumentano la pressione. Dopo un primo tempo al trotto, Anguissa rimette tutto in equilibrio di testa, poi innesca il raddoppio di Hojlund costringendo Leali a una respinta corta. In mezzo anche un palo di Di Lorenzo sugli sviluppi di un cornet. Un uno-due rabbioso che ribalta il risultato, cambia faccia al match e regala tre punti pesanti al Napoli.
IL TABELLINO
NAPOLI-GENOA 2-1
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera (5' st De Bruyne); Anguissa, Lobotka (44' Gilmour), McTominay; Politano (5' st Spinazzola), Hojlund (37' st Lucca), Neres (37' st Gutierrez).
A disp.: Meret, Ferrante, Mazzocchi, Marianucci, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lang. All.: Conte
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (31' st Carboni), Marcandalli (1' st Otoa), Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi (16' st Thorsby), Vitinha (31' st Colombo); Ekhator (16' st Ekuban).
A disp.: Siegrist, Sommariva, Martin, Gronbaek, Onana, Cuenca, Fini, Venturino. All.: Vieira
Arbitro: La Penna
Marcatori: 34' Ekhator (G), 12' st Anguissa (N), 30' st Hojlund (N)
Ammoniti: Neres (N); Marcandalli, Malinovskyi, Otoa (G)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
. Il Napoli (10V, 3N) è una delle sole tre squadre imbattute in match casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei (escluse neopromosse): insieme a Liverpool e Monaco.
· Il Napoli ha guadagnato almeno 15 punti dopo sei partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2021/22 (18 in quel caso).
· Il Napoli non vinceva un match dopo essere andato in svantaggio in Serie A dallo scorso 25 gennaio contro la Juventus (2-1 anche in quel caso).
· Rasmus Højlund ha segnato in due presenze consecutive con i club tra tutte le competizioni per la prima volta da dicembre 2024, con il Manchester United contro Nottingham Forest in campionato e Viktoria Plzen in Europa League.
· Le 11 reti di Rasmus Højlund in Serie A sono state tutte segnate su azione, nove delle quali nel 2° tempo.
· Otto degli 11 gol di Frank Anguissa in Serie A sono stati realizzati al Maradona, inclusi i due del campionato in corso.
· Nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2022/23, suo primo campionato con gol nel torneo), solo Adrien Rabiot (sei) ha segnato più gol di testa di Frank Anguissa (cinque, al pari di Bryan Cristante) tra i centrocampisti.
· Jeff Ekhator (18 anni e 328 giorni) è il giocatore più giovane ad aver segnato in trasferta contro il Napoli in Serie A a partire da Andrea Pirlo (18 anni e 244 giorni) il 18 gennaio 1998 con la maglia del Brescia.
· Secondo gol di Jeff Ekhator in Serie A, entrambi realizzati il 5 ottobre, il primo contro l'Atalanta nel 2024 sempre in trasferta.
· 1° assist di Brooke Norton-Cuffy in Serie A; il classe 2004 non forniva un assist in campionato dal 13 aprile 2024 con la maglia del Millwall contro il Cardiff in Championship (seconda divisione inglese).
· Il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza dopo sei partite stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: due punti, come nel 2017/18.
· 100ª presenza per Nicola Leali in Serie A, 38 delle quali con la maglia del Genoa.
