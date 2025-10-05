Serie A, Napoli-Genoa 2-1: rimonta firmata Anguissa-Hojlund

LE STATISTICHE

. ​​​​​​​Il Napoli (10V, 3N) è una delle sole tre squadre imbattute in match casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei (escluse neopromosse): insieme a Liverpool e Monaco.

· Il Napoli ha guadagnato almeno 15 punti dopo sei partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2021/22 (18 in quel caso).

· Il Napoli non vinceva un match dopo essere andato in svantaggio in Serie A dallo scorso 25 gennaio contro la Juventus (2-1 anche in quel caso).

· Rasmus Højlund ha segnato in due presenze consecutive con i club tra tutte le competizioni per la prima volta da dicembre 2024, con il Manchester United contro Nottingham Forest in campionato e Viktoria Plzen in Europa League.

· Le 11 reti di Rasmus Højlund in Serie A sono state tutte segnate su azione, nove delle quali nel 2° tempo.

· Otto degli 11 gol di Frank Anguissa in Serie A sono stati realizzati al Maradona, inclusi i due del campionato in corso.

· Nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2022/23, suo primo campionato con gol nel torneo), solo Adrien Rabiot (sei) ha segnato più gol di testa di Frank Anguissa (cinque, al pari di Bryan Cristante) tra i centrocampisti.

· Jeff Ekhator (18 anni e 328 giorni) è il giocatore più giovane ad aver segnato in trasferta contro il Napoli in Serie A a partire da Andrea Pirlo (18 anni e 244 giorni) il 18 gennaio 1998 con la maglia del Brescia.

· Secondo gol di Jeff Ekhator in Serie A, entrambi realizzati il 5 ottobre, il primo contro l'Atalanta nel 2024 sempre in trasferta.

· 1° assist di Brooke Norton-Cuffy in Serie A; il classe 2004 non forniva un assist in campionato dal 13 aprile 2024 con la maglia del Millwall contro il Cardiff in Championship (seconda divisione inglese).

· Il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza dopo sei partite stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: due punti, come nel 2017/18.

· 100ª presenza per Nicola Leali in Serie A, 38 delle quali con la maglia del Genoa.