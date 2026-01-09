Milan, Fullkrug dopo l'esordio a San Siro: "Sono orgoglioso"

Contro il Genoa è arrivato per Niclas Fullkrug l'esordio a San Siro con la maglia del Milan e dopo il match l'attaccante tedesco, arrivato in rossonero durante questo mercato invernale in prestito con diritto di riscatto, ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Molto orgoglioso del mio debutto a San Siro - anche se avrei preferito festeggiarlo con tre punti! Abbiamo avuto le nostre possibilità, ora tocca a noi fare meglio nella prossima partita. Grazie rossoneri per la vostra calorosa accoglienza e il vostro grande supporto oggi! Ci vediamo domenica vs Fiorentina!".