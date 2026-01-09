Inter, Dumfries scalpita sui social: "Torno presto". I tempi di recupero

Denzel Dumfries non vede l'ora di tornare a correre sulla fascia destra, ma la strada è ancora in salita. L'esterno olandese, reduce dall'operazione alla caviglia, ha voluto rassicurare l'ambiente interista con un post su Instagram che lo ritrae al lavoro: "Focalizzato sul rientro. Ci vediamo presto ragazzi". Un messaggio di carica per Cristian Chivu e per i tifosi, che però dovranno armarsi di pazienza: Dumfries salterà sicuramente tutto gennaio e, con ogni probabilità, anche il mese di febbraio. L'obiettivo realistico dello staff medico è riaverlo a disposizione per l'inizio di marzo: domenica 8 ci sarà il derby contro il Milan.