Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inter, Dumfries scalpita sui social: "Torno presto". I tempi di recupero

09 Gen 2026 - 11:12
 DUMFRIES © Getty Images

 DUMFRIES © Getty Images

Denzel Dumfries non vede l'ora di tornare a correre sulla fascia destra, ma la strada è ancora in salita. L'esterno olandese, reduce dall'operazione alla caviglia, ha voluto rassicurare l'ambiente interista con un post su Instagram che lo ritrae al lavoro: "Focalizzato sul rientro. Ci vediamo presto ragazzi". Un messaggio di carica per Cristian Chivu e per i tifosi, che però dovranno armarsi di pazienza: Dumfries salterà sicuramente tutto gennaio e, con ogni probabilità, anche il mese di febbraio. L'obiettivo realistico dello staff medico è riaverlo a disposizione per l'inizio di marzo: domenica 8 ci sarà il derby contro il Milan.

dumfries
rientro
tempi di recupero

Ultimi video

02:08
DICH DE ROSSI POST MILAN DICH

Genoa, De Rossi: "Il rigore? Ne ho sbagliato anche io uno lì"

01:48
Raspadori è a un bivio

Raspadori è a un bivio

01:35
La Lazio compie 126 anni

La Lazio compie 126 anni

01:42
Juventus, riecco Miretti

Juventus, riecco Miretti

01:36
Non è Buongiorno

Non è Buongiorno

01:10
L'Inter cerca conferme

L'Inter cerca conferme

01:16
Il Napoli verso San Siro

Il Napoli verso San Siro

01:34
Akanji, vero top player

Akanji, vero top player

02:05
Arriva Inter-Napoli

Arriva Inter-Napoli

00:31
Doveri vs Barella

Doveri vs Barella

01:45
Quanti episodi a San Siro

Quanti episodi a San Siro

02:27
"Piccole" fatali al Milan

"Piccole" fatali al Milan

01:00
DICH GILARDINO PRE UDINESE DICH

Gilardino: "Consapevoli del momento, ma il sogno è la salvezza"

01:01
kaka

Kakà non ha perso il tocco: rigore da maestro alla Kings World Cup

01:55
DICH GROSSO PRE ROMA DICH

Grosso: "Il Sassuolo non è quello visto con la Juve"

02:08
DICH DE ROSSI POST MILAN DICH

Genoa, De Rossi: "Il rigore? Ne ho sbagliato anche io uno lì"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST SASSUOLO DICH

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva

DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

Napoli oltre Neres

Napoli oltre Neres: le soluzioni di Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:46
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo
13:38
Telefonata di Elkann a Spalletti dopo il Sassuolo: "Questa è vera Juve"
13:11
Serie A, Chivu miglior allenatore del mese di dicembre
12:44
Inter, verso il Napoli: recuperati Darmian e Diouf. Frattesi ci prova
12:41
Serie A, un’insolita ospitalità… dieci partite e zero vittorie in casa, non succedeva da oltre 10 anni