Milan, sfuma il record: il pareggio col Genoa cancella il sogno dei 44 punti

Il mezzo passo falso contro il Genoa ha precluso al Milan di Massimiliano Allegri la possibilità di stabilire il nuovo record assoluto di punti nel girone d'andata. L'obiettivo era ambizioso: superare la soglia dei 43 punti, primato fissato dai rossoneri di Stefano Pioli nella stagione 2020/2021. Per riuscirci, la squadra avrebbe dovuto ottenere due vittorie nelle ultime due sfide contro il Grifone e il Como, toccando così quota 44. Il pareggio rimediato contro i rossoblù rende ora l'impresa aritmeticamente impossibile: anche vincendo il recupero contro i lariani, il record resterà inviolato.