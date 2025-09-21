Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO NAPOLI-PISA

Napoli, nuovo modulo e il fattore Maradona: così Conte prova la prima mini-fuga in campionato

Con il Pisa turnover e 4-3-3. Azzurri imbattuti in casa nel 2025 e reduci da 15 gare senza sconfitte in Serie A

21 Set 2025 - 11:01
© Getty Images

© Getty Images

Il mezzo passo falso della Juventus contro il Verona regala al Napoli la ghiotta possibilità di rimanere da solo in vetta alla classifica per quella che rappresenterebbe la prima mini-fuga stagionale. Pericoloso fare i conti senza l'oste, che in questo caso è il Pisa di Gilardino, ancora alla caccia della prima vittoria in campionato e che non vuole assolutamente fare la vittima sacrificale. Dopo la sconfitta in Champions League con il Manchester City, Antonio Conte è pronto a tornare nel suo habitat preferito, il campionato, dove il Napoli è imbattuto da 15 giornate (l'ultima sconfitta a fine febbraio contro il Como) e al Maradona non è mai stato sconfitto nel 2025. L'ultima squadra a uscire con i tre punti è stata la Lazio, l'8 dicembre 2024.

Leggi anche

Di Lorenzo fa mea culpa: "Da capitano mi prendo le mie responsabilità, orgoglioso della squadra"

Le fatiche di Champions, con la squadra costretta a giocare oltre 70' con l'uomo in meno per l'espulsione di Di Lorenzo, impongono a Conte cautela nella gestione della rosa e quindi un po' di turnover in ogni reparto. Si passa così dal 4-1-4-1 al 4-3-3. In porta dovrebbe rivedersi Meret, mentre Juan Jesus e Olivera dovrebbero far rifiatare Buongiorno e Spinazzola. In mezzo al campo Lobotka, uno dei più stanchi all'Etihad, potrebbe lasciare il posto a Gilmour, così come McTominay a Elmas. Chance anche per Neres. Sarà regolarmente in campo De Bruyne, sostituito dopo una ventina di minuti in Champions, mentre in attacco è ballottaggio tra Lucca e Hojlund.

Leggi anche
Lorenzo Lucca

Conte riscopre il turnover in campionato: 4-3-3 e cambi in ogni reparto

napoli
pisa
cambio modulo
turnover

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

00:39
MCH ATL TUCUMAN RIVER PLATE 2-0 MCH

Atletico Tucuman-River Plate 2-0

00:53
MCH RB LIPSIA-COLONIA 3-1 MCH

Lipsia-Colonia 3-1

01:03
MCH HOFFENHEIM-BAYERN 1-4 MCH

Bayern schiacciasassi: tripletta di Kane e poker all'Hoffenheim

02:48
MCH AL ARABI-AL DUHAIL 1-8 MCH

L'Al Duhail di Verratti batte 8-1 l'Al-Arabi: gol di Piatek e doppietta di Luis Alberto

00:34
MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

01:00
MCH AVS FUTEBOL SAD-BENFICA 0-3 MOURINHO OK 20/9 MCH

Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto

01:53
DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

01:18
DICH CONCEICAO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Conceicao: "Il gol? Sì, aiuta, dà fiducia"

00:59
DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

00:51
MCH PULLMAN BENFICA MCH

Benfica, è Mourinho mania

00:57
DICH SARRI PRE DERBY 20/9 DICH

Sarri: "Il derby è il derby, emozioni e adrenalina sono alte"

01:58
DICH NICOLA PRE PARMA 20/9 DICH

Nicola "Vardy? Lui e Sarmiento hanno lavorato a parte"

01:46
DICH JURIC PRE TORO 20/9 DICH

Juric: "Lookman ha parlato con me, lo staff e i compagni: col Toro ci sarà"

01:54
DICH GASPERINI PRE DERBY 20/9 DICH

La 'saggezza' di Gasperini: "I derby che restano sono quelli che vinci"

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

I più visti di Napoli

DICH CONTE estratto conferenza stampa DICH

Conte dopo il Manchester City: "Ne usciamo più forti"

Il ritorno di KDB a Manchester: applausi, cori, striscioni e… solo 26’ in campo

Conte, ritorno amaro in Champions: Haaland e Doku battono un Napoli in dieci per oltre un'ora

Lorenzo Lucca

Conte riscopre il turnover in campionato: 4-3-3 e cambi in ogni reparto

Napoli, Conte: "L'espulsione ha rovinato la partita. Ci resta l'amaro in bocca"

Di Lorenzo non supera l'esame di inglese, ma il Napoli è squadra vera: Conte può pensare positivo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:51
Le formazioni ufficiali di Lazio-Roma: Pellegrini e Pedro partono titolari
11:08
Lazio-Roma: bonifiche pre-derby, trovate mazze e aste con viti e lame
11:08
Mls, Messi fa doppietta e trascina Miami verso i playoff
10:10
Roma, è anche il derby dell'ironia: Olimpico tappezzato coi cartelli 'Lotito resisti'
10:08
Olimpico blindato per il derby: i laziali espongono uno striscione per Charlie Kirk