Napoli, nuovo modulo e il fattore Maradona: così Conte prova la prima mini-fuga in campionato

Il mezzo passo falso della Juventus contro il Verona regala al Napoli la ghiotta possibilità di rimanere da solo in vetta alla classifica per quella che rappresenterebbe la prima mini-fuga stagionale. Pericoloso fare i conti senza l'oste, che in questo caso è il Pisa di Gilardino, ancora alla caccia della prima vittoria in campionato e che non vuole assolutamente fare la vittima sacrificale. Dopo la sconfitta in Champions League con il Manchester City, Antonio Conte è pronto a tornare nel suo habitat preferito, il campionato, dove il Napoli è imbattuto da 15 giornate (l'ultima sconfitta a fine febbraio contro il Como) e al Maradona non è mai stato sconfitto nel 2025. L'ultima squadra a uscire con i tre punti è stata la Lazio, l'8 dicembre 2024.