Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

La svolta di Conte passa da Neres e Hojlund: Supercoppa manifesto del nuovo Napoli

Il Napoli vince la Supercoppa e trova certezze: Neres protagonista, Højlund in crescita e la mano di Conte decisiva dopo la sosta

di Max Cristina
23 Dic 2025 - 07:00

La Supercoppa vinta contro il Bologna non è solo un trofeo da aggiungere in bacheca: è il punto di sintesi del nuovo Napoli di Antonio Conte, una squadra che ha trovato continuità, certezze tattiche e nuovi protagonisti. Il 2-0 maturato nella finale è il riflesso di un percorso più ampio, che racconta una crescita evidente nel rendimento individuale e collettivo, con David Neres e Rasmus Højlund sempre più centrali nel progetto tecnico azzurro.

Se c’è un volto che sintetizza meglio di altri la trasformazione del Napoli, è quello di David Neres. Alla seconda stagione in maglia azzurra, il brasiliano sembra finalmente aver trovato quella continuità che era mancata nei primi mesi, quando appariva spesso fuori contesto rispetto ai principi di gioco di Conte.

Nella finale di Supercoppa contro il Bologna, Neres è stato semplicemente decisivo: non solo per i gol, ma per la sensazione costante di pericolosità. Oggi è un giocatore pienamente inserito nel sistema, capace di interpretare più ruoli offensivi, attaccare la profondità, muoversi tra le linee e incidere anche senza palla. La sua crescita non è solo tecnica, ma soprattutto mentale: Neres gioca con fiducia, prende responsabilità e dà continuità alle prestazioni, qualità che lo rendono una pedina fondamentale nel Napoli attuale.

Accanto a lui, sta emergendo con forza anche Rasmus Højlund, il cui contributo va oltre il semplice dato realizzativo. Il centravanti danese è diventato un riferimento costante per l’attacco del Napoli: lavora per la squadra, attacca gli spazi, porta via uomini e crea le condizioni ideali per l’inserimento degli esterni. La Supercoppa ha confermato la sua crescita nel rendimento e nella comprensione del gioco richiesto da Conte. Højlund appare più lucido nelle scelte, più efficace nel gioco spalle alla porta e sempre più coinvolto nella manovra offensiva. La sua presenza consente al Napoli di essere più verticale e imprevedibile, dando equilibrio a un reparto che ora funziona in maniera corale.

Dietro questa evoluzione c’è, in modo evidente, il lavoro di Antonio Conte. La svolta del Napoli passa anche da una gestione forte, quasi radicale, durante l’ultima sosta, vissuta come una sorta di “esilio” dal rumore esterno e dai problemi interni. Un periodo che ha permesso al tecnico di ricompattare il gruppo, chiarire gerarchie e ridefinire compiti e responsabilità.

Dal punto di vista tattico, il Napoli è oggi più ordinato, più corto e più coerente nelle due fasi. Ma è soprattutto sul piano psicologico che Conte ha inciso: ha restituito fiducia a giocatori che sembravano marginali, come Neres, e ha responsabilizzato elementi chiave come Højlund. Il risultato è una squadra che gioca con convinzione, sa soffrire e colpisce nei momenti decisivi.

In questo la Supercoppa non mente, anzi, racconta un Napoli che ora sa chi è e dove vuole andare. E, soprattutto, una squadra che ha imparato a credere nel proprio percorso.

Napoli-Bologna: le foto della Supercoppa italiana

1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

supercoppa italiana
napoli-bologna

Ultimi video

01:14
"Sei il capitano del Napoli e alzi la Supercoppa": vivi in prima persona la premiazione con Di Lorenzo

"Sei il capitano del Napoli e alzi la Supercoppa": vivi in prima persona la premiazione con Di Lorenzo

03:12
MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

00:58
MCH ARRIVO FULLKRUG HOTEL MELIA' 22/12 MCH

Milan, ecco Fullkrug: il tedesco è sbarcato a Milano

01:57
Le Pagelle di Napoli-Bologna

Le Pagelle di Napoli-Bologna

00:34
Bologna campione di sportività: aspetta la premiazione per applaudire il Napoli

Bologna campione di sportività: aspetta la premiazione per applaudire il Napoli

02:45
Conte a muso duro, la "spinta" di Rrahmani e il giallo a Heggem: Cesari fa chiarezza

Conte a muso duro, la "spinta" di Rrahmani e il giallo a Heggem: Cesari fa chiarezza

00:35
Pazzini: "Neres super, quest'anno è molto più incisivo"

Pazzini: "Neres super, quest'anno è molto più incisivo"

00:55
Tacchinardi: "Nessuno alza il livello dei giocatori come Conte, è storia!"

Tacchinardi: "Nessuno alza il livello dei giocatori come Conte, è storia!"

00:06
Conte: "Il trofeo me lo porto via, abbiamo fatto fatica a conquistarlo"

Conte: "Il trofeo me lo porto via, abbiamo fatto fatica a conquistarlo"

12:35
Conte: "Grande voglia dei ragazzi, abbiamo giocato bene"

Conte: "Grande voglia dei ragazzi, abbiamo giocato bene"

07:20
Juan Jesus: "Il tempo passa, non c'è una seconda volta: c'era solo oggi"

Juan Jesus: "Il tempo passa, non c'è una seconda volta: c'era solo oggi"

09:29
Italiano: "Spiace per i tifosi, Napoli superiore"

Italiano: "Spiace per i tifosi, Napoli superiore"

05:58
Heggem: "Non abbiamo giocato come speravamo"

Heggem: "Non abbiamo giocato come speravamo"

02:21
SRV RULLO MILAN, MISSILI DAL PASSATO 22/12 (MUSICATO) OK

Prima Theo, poi Conceição: Milan, critiche "fumanti"

01:02:37
Postpartita | Finale Napoli-Bologna

Postpartita | Finale Napoli-Bologna

01:14
"Sei il capitano del Napoli e alzi la Supercoppa": vivi in prima persona la premiazione con Di Lorenzo

"Sei il capitano del Napoli e alzi la Supercoppa": vivi in prima persona la premiazione con Di Lorenzo

I più visti di Napoli

Allegri perde la testa, insulti a Oriali

Lite con Oriali, niente squalifica per Allegri ma il Giudice Sportivo lo multa

Trionfo Napoli in Supercoppa: Neres affonda il Bologna e fa esultare Conte

Conte: "Conta solo chi vince, le sconfitte mi hanno reso più cattivo. Il Napoli comanda? No"

Napoli e Bologna regalano un sorriso ai bambini di Riad: visita all'ospedale pediatrico

McTominay tra passato e presente: "Troppo facile dare la colpa al Manchester. Conte? Lo adoro"

Allegri perde la testa, insulti a Oriali

Napoli contro Allegri: "Insulti pesanti a Oriali". E invoca la prova tv contro il tecnico

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:18
Serie B, squalificati 10 giocatori e allenatore della Reggiana
09:31
Pisa, Nzola: "Mi sono trovato subito a mio agio"
08:13
Cagliari, trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per Folorunsho
23:30
Coppa d'Africa: Salah regala la vittoria all'Egitto al 91'
23:07
Napoli, De Laurentiis: "Conte è un maestro, ai tifosi dico 'Sognate'"