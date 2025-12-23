La svolta di Conte passa da Neres e Hojlund: Supercoppa manifesto del nuovo Napoli

Dal punto di vista tattico, il Napoli è oggi più ordinato, più corto e più coerente nelle due fasi. Ma è soprattutto sul piano psicologico che Conte ha inciso: ha restituito fiducia a giocatori che sembravano marginali, come Neres, e ha responsabilizzato elementi chiave come Højlund. Il risultato è una squadra che gioca con convinzione, sa soffrire e colpisce nei momenti decisivi.