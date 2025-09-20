Napoli, Conte riscopre il turnover in campionato: 4-3-3 e cambi in ogni reparto

Oltrepassando la difesa, attenzione a un cambio pure tattico. Rinunciando a uno tra Anguissa, Lobotka e McTominay si potrebbe rivedere il 4-3-3 nel quale può trovare posto Elmas oltre ovviamente a De Bruyne, che - suo malgrado - giovedì ha riposato più del previsto. E in attacco? Dopo due presenze di fila, Hojlund dovrebbe accomodarsi in panchina per far riprendere minuti a Lucca e, soprattutto, si dovrebbe rivedere Neres che è recuperato. Un Napoli B? Vietato anche solo parlarne, questa l'idea di Conte, certo che è quanto mai necessario un po' di turnover.