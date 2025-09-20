Serie A: Verona-Juventus 1-1, i bianconeri mancano il poker di vittorie

LA PARTITA

Zanetti conferma, Gagliardini infortunato a parte, la formazione scesa in campo dal 1' contro la Cremonese. Akpa Akpro in mezzo al campo, in attacco Giovane e Orban. Cinque novità per Tudor rispetto al Borussia Dortmund: in difesa rifiata Bremer, prima da titolare per Joao Mario. Ci sono Conceiçao e Yildiz alle spalle di Vlahovic, alla 150a in Serie A e preferito a David e Openda. La prima occasione al Bentegodi la creano i padroni di casa all'11: retropassaggio di testa corto di Gatti, Di Gregorio in uscita mura Orban. Scampato il pericolo, la Juventus sblocca il match al 19': Conceiçao vince il rimpallo con Bernede, salta netto Serdar e dal limite fa partire un sinistro rasoterra che buca Montipò. Bella la giocata individuale dell'attaccante portoghese. I bianconeri, però, smettono di spingere e pensano a gestire il vantaggio. La manovra in mezzo al campo è lenta e prevedibile, con Locatelli che sbaglia davvero tanti palloni. Vlahovic, invece, viene davvero servito con il contagocce e non riesce mai a rendersi pericoloso, così come Yildiz, più al centro del gioco ma poco incisivo. La prima frazione sembra scorrere via senza più niente di significativo fino al 41': lunga rimessa di Bradaric, Nelsson manca la sponda di testa ma Joao Mario alle sue spalle con il braccio largo colpisce il pallone. Rapuano viene richiamato dal Var e assegna il rigore per l'Hellas. Sul dischetto si presenta Orban, Di Gregorio intercetta il tiro dell'attaccante nigeriano, ma il pallone sbatte sulla traversa e finisce in porta. Poi l'attaccante nigeriano rischia grosso per una gomitata a Gatti: per Rapuano è solo ammonizione e il Var non interviene, facendo andare su tutte le furie Tudor nel post-partita. All'intervallo tutto da rifare per la Juventus.