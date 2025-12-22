Napoli, Conte: "Conta solo chi vince, le sconfitte mi hanno reso più cattivo. Il Napoli comanda? No"

Sui meriti di Conte: "Vero, il primo gol di Neres è stata una prodezza ma abbiamo creato tante altre occasioni che erano state provate in allenamento. Se devo trovare un difetto è che dovevamo essere più cinici. Il lavoro dei tecnici è migliorare i calciatori, quelli che ho allenato sono migliorati tecnicamente, tatticamente e sotto il profilo della mentalità. Prendete Hojlund e McTominay: perché non giocavano nel Manchester United e ora dicono tutti che sono forti? Qualcosa dovremo pur avere fatto io e il mio staff...".