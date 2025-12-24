Logo SportMediaset

L'INTERVISTA

De Laurentiis: "Scudetto e Supercoppa non è poco. Maradona non si può eguagliare"

Il presidente degli azzurri punge alla radio del club: "Ai signorotti che comandano il calcio non interessa la protezione del tifoso"

24 Dic 2025 - 15:33

"Avevamo vinto due trofei all'epoca di Benitez nello stesso anno, però erano diversi. Questa volta Scudetto e Supercoppa: non è mica poco. Eguagliare Maradona? Non si può eguagliare, non si è mai grandi quanto lui. Lui aveva questo spirito da scugnizzo partenopeo, da ragazzo di squadra. Ha lavorato con me, abbiamo passato una nottata insieme molto divertente con lui e Claudia, la moglie, dove mi raccontavano cose straordinarie in un momento in cui io ero ancora a digiuno di calcio". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro. 

"Il passaggio dalla Serie B alla Serie A per me è stato un momento indimenticabile. Io per tutta la mia vita ho cercato di far divertire le persone come il cinema e credo che ci siano pochi produttori al mondo che hanno avuto così tanti successi ogni anno come li ho avuti io. Quindi quando io vedo che i tifosi trasmettono a un'intera nazione questo senso di rivincita e questa soddisfazione, quello è un sentimento ed un godimento che non ti può dare nessun'altra situazione - ha aggiunto - Penso al bus scoperto e ai numeri che ha fatto la trasmissione in diretta su Rai Italia. Queste sono cose che segnano profondamente e ti danno una dimensione dell'importanza del calcio, che secondo me chi gestisce da un punto di vista istituzionale il calcio non ha ancora capito. Perché sono troppo legati alla propria poltrona e a pensare come essere rieletti e a non considerare l'importanza del fatto che non si deve distruggere un gioco giocando troppo. Ci stanno facendo venire gli incubi degli infortuni, perché si gioca troppo. Bisognerebbe cambiare il rapporto di lavoro, dovrebbero essere dei liberi professionisti, che non si sottopongono a degli stress vincolanti anche da un punto di vista sindacale".

De Laurentiis ha poi aggiunto che "noi abbiamo dei grandi signorotti che comandano il calcio e pensano che a un certo punto la loro rieleggibilità passi attraverso delle formule che fanno soltanto sorridere. Il problema è che tutti vogliono aggiungere e nessuno vuol levare: i nostri calciatori, pagati da noi, vengono dati alla Nazionale con una leggerezza incredibile, quando dovrebbe essere il club a decidere. A questi signori che governano il calcio a livello mondiale non interessa la protezione del tifoso per il quale il campionato nazionale ha vero valore - ha concluso il presidente del Napoli - Si deve ripercorrere l'atlante dei problemi che affliggono il calcio italiano e soltanto i proprietari hanno la capacità in 24 ore di prendere le decisioni del caso: agli amministratori delegati e direttori generali che devono mantenere intatti che devono mantenere intatti i loro salariati non gli può importare di prendersi un rischio".

napoli
adl
maradona

