Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Di Lorenzo fa mea culpa: "Da capitano mi prendo le mie responsabilità"

Messaggio ai tifosi del capitano azzurro dopo il rosso di Manchester: "Mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League"

19 Set 2025 - 21:34
© IPA

© IPA

"Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League! Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all'ultimo minuto! Abbiamo altre sette partite dove sono sicuro che dimostreremo il nostro valore! Forza Napoli". Così in una story su Instagram il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo all'indomani della sconfitta subita contro il Manchester City, gara in cui il difensore è stato espulso attorno al 20' del primo tempo.

© instagram

© instagram

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:49
Bologna, parla Zortea

Bologna, parla Zortea

01:34
DICH TOTTI SUL LAZIO-ROMA 19/09 SRV

Totti: "Vi spiego il derby di Roma…"

01:49
DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

00:18
DICH TOTTI SU NAZIONALE E GATTUSO 19/09 SRV

Totti: "Gattuso ct? Mi fa strano…"

00:48
DICH TOTTI SU DYBALA E ZACCAGNI 19/09 SRV

Totti: "Dybala non mi somiglia. Gasperini metti in 'gabbia' Zaccagni"

00:46
DICH MATERAZZI SU CHIVU E INTER 19/09 SRV

Materazzi: "C'è una cosa che mi piace di Chivu"

00:18
DICH MATERAZZI SU MOURINHO 19/09 SRV

Materazzi: "Mourinho? Inutile commentare"

00:21
DICH MATERAZZI SU PIO ESPOSITO 19/09 SRV

Materazzi: "Pio Esposito? Non ha solo il fisico"

00:26
DICH MATERAZZI SU THURAM 19/09 SRV

Materazzi: "Thuram più forte delle polemiche"

01:08
DICH PIOLI pre Como DICH

Pioli: "E' il momento di vincere"

01:32
DICH ITALIANO pre Genoa DICH

Italiano "Dobbiamo essere più veloci negli ultimi 30 metri"

01:30
DICH ALLEGRI 2 pre Udinese DICH

Allegri: "Al Milan vincere deve essere la normalità"

01:12
DICH ALLEGRI 1 pre Udinese DICH

Allegri: "Udinese snodo importante della stagione"

01:01
DICH TUDOR 2 PRE VERONA DICH

Tudor: "Di Gregorio? Sarà il titolare per tutta la stagione"

01:06
DICH TUDOR 1 pre Verona DICH

Tudor a Verona da ex: "Dobbiamo fare una partita pazzesca"

01:49
Bologna, parla Zortea

Bologna, parla Zortea

I più visti di Napoli

DICH CONTE estratto conferenza stampa DICH

Conte dopo il Manchester City: "Ne usciamo più forti"

Il ritorno di KDB a Manchester: applausi, cori, striscioni e… solo 26’ in campo

Conte, ritorno amaro in Champions: Haaland e Doku battono un Napoli in dieci per oltre un'ora

Napoli, Conte: "L'espulsione ha rovinato la partita. Ci resta l'amaro in bocca"

Di Lorenzo non supera l'esame di inglese, ma il Napoli è squadra vera: Conte può pensare positivo

Antonio Conte (Napoli)

Conte, la Champions si conferma amara: quattordicesimo ko in carriera

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:42
Lazio, Romagnoli: "Giocare per questa squadra è un sogno"
21:14
Napoli, Di Lorenzo: "Da capitano mi prendo la responsabilità"
21:08
Serie B, Frosinone-Sudtirol 2-2
20:37
Roma, Svilar: "Quella del derby è una settimana pazza"
19:52
Medioriente, Madrid: "Non in dubbio partecipazione Spagna a Mondiali"