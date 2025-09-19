Di Lorenzo fa mea culpa: "Da capitano mi prendo le mie responsabilità"

"Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League! Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all'ultimo minuto! Abbiamo altre sette partite dove sono sicuro che dimostreremo il nostro valore! Forza Napoli". Così in una story su Instagram il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo all'indomani della sconfitta subita contro il Manchester City, gara in cui il difensore è stato espulso attorno al 20' del primo tempo.