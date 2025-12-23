Napoli, festeggiamenti amari: la squadra lascia Capodichino da un'uscita secondaria. Tifosi spiazzati

I programmi iniziali, infatti, prevedevano che i calciatori lasciassero lo scalo in pullman, il quale sarebbe dovuto uscire da viale Maddalena. I piani, però, sono rapidamente cambiati: quasi tutti i tesserati sono rientrati in taxi o autonomamente passando da un'uscita secondaria a ridosso delle partenze. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, alla base della scelta ci sono ragioni di ordine pubblico. Sul bus gli unici due calciatori presenti erano Mathias Ferrante e Mathias Olivera.