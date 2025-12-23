Logo SportMediaset

L'episodio

Napoli, festeggiamenti amari: la squadra lascia Capodichino da un'uscita secondaria. Tifosi spiazzati

Quasi tutti i tesserati sono rientrati in taxi e non in bus com'era inizialmente previsto 

di Redazione
23 Dic 2025 - 10:24

Dopo la vittoria della Supercoppa di ieri sera, il Napoli è atterrato questa mattina alle 7:30 a Capodichino. I tifosi che si sono recati in aeroporto per accogliere la squadra, però, sono rimasti abbastanza spiazzati. 

I programmi iniziali, infatti, prevedevano che i calciatori lasciassero lo scalo in pullman, il quale sarebbe dovuto uscire da viale Maddalena. I piani, però, sono rapidamente cambiati: quasi tutti i tesserati sono rientrati in taxi o autonomamente passando da un'uscita secondaria a ridosso delle partenze. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, alla base della scelta ci sono ragioni di ordine pubblico. Sul bus gli unici due calciatori presenti erano Mathias Ferrante e Mathias Olivera

Nonostante l'imprevisto dell'ultimo minuto, comunque, i tifosi azzurri sono riusciti a rendere omaggio alla propria squadra: i festeggiamenti continueranno in città. 

