Napoli, Lukaku non si opera: decisione confermata dopo il secondo consulto

L'attaccante belga ha voluto fare un secondo consulto dopo quello svolto in Belgio nella giornata di ieri
Romelu Lukaku non si opererà per il grave infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato nell'amichevole contro l'Olympiakos. Dopo la visita approfondita effettuata in Belgio nella giornata di ieri, in mattinata l'attaccante del Napoli ha svolto un secondo conslulto in Italia, che ha portato allo stesso esito: nessuna operazione per l'attaccante, con la decisione presa di comune accordo con la società. Per Lukaku comincia quindi ora una terapia di recupero conservativa che lo terrà fuori per un lungo periodo. Vista l'indisponibilità per almeno tre/quattro mesi, Big Rom non sarà comunque inserito dal club azzurro nella lista per la Champions League per tenere eventualmente lo spazio libero per un nuovo acquisto in attacco.
L'INFORTUNIO
Infortunatosi nel corso dell'amichevole con l'Olympiacos, "Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica", scriveva qualche giorno fa il Napoli in un comunicato. Decisione presa, dunque: nessuna operazione in vista, ma previsto un lungo stop.
