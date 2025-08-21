Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INFORTUNIO

Napoli, Lukaku non si opera: decisione confermata dopo il secondo consulto

L'attaccante belga ha voluto fare un secondo consulto dopo quello svolto in Belgio nella giornata di ieri 

21 Ago 2025 - 14:01

Romelu Lukaku non si opererà per il grave infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato nell'amichevole contro l'Olympiakos. Dopo la visita approfondita effettuata in Belgio nella giornata di ieri, in mattinata l'attaccante del Napoli ha svolto un secondo conslulto in Italia, che ha portato allo stesso esito: nessuna operazione per l'attaccante, con la decisione presa di comune accordo con la società. Per Lukaku comincia quindi ora una terapia di recupero conservativa che lo terrà fuori per un lungo periodo. Vista l'indisponibilità per almeno tre/quattro mesi, Big Rom non sarà comunque inserito dal club azzurro nella lista per la Champions League per tenere eventualmente lo spazio libero per un nuovo acquisto in attacco. 

Leggi anche

Niente operazione per Lukaku: terapia conservativa, out dalla lista Champions

L'INFORTUNIO

Infortunatosi nel corso dell'amichevole con l'Olympiacos, "Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica", scriveva qualche giorno fa il Napoli in un comunicato. Decisione presa, dunque: nessuna operazione in vista, ma previsto un lungo stop. 

Leggi anche

Napoli, tre profili per sostituire Lukaku: avanti per Hojlund, Dovbyk e Arokodare

napoli
lukaku,
infortunio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:13
Gattuso, le consultazioni

Gattuso verso l'esordio: attesa per i convocati

02:21
DICH JOAO MARIO PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Joao Mario: "Il mister vuole un calcio offensivo che mi fa sentire a mio agio"

01:29
Raspadori all'Atletico

Raspadori all'Atletico

01:33
Gila e il nuovo Pisa

Gila e il nuovo Pisa

01:26
Un Pellegrino a Parma

Un Pellegrino a Parma

01:34
Joao Felix subito gol

Joao Felix subito in gol

01:26
C'è Polissya-Fiorentina

C'è Polissya-Fiorentina

01:33
Juve, quanti esuberi

Juve, quanti esuberi

01:37
Come cambia il Milan

Come cambia il Milan

02:03
L'Inter cambia faccia

L'Inter cambia faccia

01:36
Pio Esposito, che exploit

Pio Esposito, che exploit

01:50
Lukaku non si opera

Lukaku non si opera

00:33
DICH RANIERI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Ranieri: "Essere capitano della Fiorentina è per me un grande orgoglio"

01:11
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

00:57
MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

01:13
Gattuso, le consultazioni

Gattuso verso l'esordio: attesa per i convocati

I più visti di Napoli

Tutti gli infortuni di Lukaku: per big Rom torna l'incubo del 2022/23

Maradona stile Maracanà: ecco il progetto di restyling dello stadio del Napoli

Niente operazione per Lukaku: terapia conservativa, out dalla lista Champions

Napoli, anche il ds Manna va ko: infortunio al tendine d'Achille, è già stato operato

Furia Conte dopo un fallo su Rrahmani: in campo a muso duro con El Kaabi

Napoli, Lukaku ko in amichevole: risentimento al quadricipite per Big Rom

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:36
Inter, senti Bastoni: "Sono sicuro che con Chivu andrà tutto bene"
15:27
Vieira: "Il Genoa è pronto, i tifosi sono una motivazione in più"
15:09
Nuova partnership per l'Inter: Sector No Limits sarà Official Timekeeper del club nerazzurro
15:01
Caso Rabiot-Rowe, Benatia: "Ci aspettavamo che chiedessero scusa"
14:04
Bologna: primo allenamento per Zortea, terapie per Holm