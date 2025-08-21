Napoli, Lukaku non si opera: decisione confermata dopo il secondo consulto

Infortunatosi nel corso dell'amichevole con l'Olympiacos, "Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica", scriveva qualche giorno fa il Napoli in un comunicato. Decisione presa, dunque: nessuna operazione in vista, ma previsto un lungo stop.