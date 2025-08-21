Napoli, all-in su Hojlund per sostituire Lukaku: prove di intesa col Manchester United

Il Napoli ha sciolto il rebus attaccante e ha deciso di provare a chiudere per Rasmus Hojlund: è il danese il bomber scelto per sopperire alla lunga assenza di Romelu Lukaku e che si alternerà con Lorenzo Lucca nei prossimi mesi. In queste ore ci sono le prime prove di intesa con il Manchester United, sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni e un obbligo di riscatto a 45. Non c’è ancora l'accordo di massima ma si lavora in questa direzione. Una soluzione che accontenta tutte le parti in causa: il calciatore, grazie all'obbligo di riscatto, avrà le tanto desiderate garanzie per il futuro, i Red Devils si disferanno così di un elemento ormai fuori dal progetto e che in due stagioni non ha mai giustificato gli 80 milioni (bonus compresi) investiti per prenderlo dall'Atalanta.

