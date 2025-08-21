Logo SportMediaset
IL PRESCELTO

Napoli, all-in su Hojlund per sostituire Lukaku: prove di intesa col Manchester United

Gli azzurri pronti a offrire 4 milioni per il prestito oneroso e 45 per il riscatto obbligatorio per assicurarsi il danese

21 Ago 2025 - 17:59

Il Napoli ha sciolto il rebus attaccante e ha deciso di provare a chiudere per Rasmus Hojlund: è il danese il bomber scelto per sopperire alla lunga assenza di Romelu Lukaku e che si alternerà con Lorenzo Lucca nei prossimi mesi. In queste ore ci sono le prime prove di intesa con il Manchester United, sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni e un obbligo di riscatto a 45. Non c’è ancora l'accordo di massima ma si lavora in questa direzione. Una soluzione che accontenta tutte le parti in causa: il calciatore, grazie all'obbligo di riscatto, avrà le tanto desiderate garanzie per il futuro, i Red Devils si disferanno così di un elemento ormai fuori dal progetto e che in due stagioni non ha mai giustificato gli 80 milioni (bonus compresi) investiti per prenderlo dall'Atalanta.

© ipa | Dal 2023 al Genk, Arokodare ha siglato 27 gol in 68 presenze in tutte le competizioni con il club belga. Nella stagione 2025/26 appena iniziata, il classe 2000 ha lasciato il segno in occasione della gara persa contro lo Standard Liegi
Il Napoli, come già fatto per quasi tutte le posizioni in questo mercato, aveva aperto una sorta di casting per il nuovo 9. Il secondo candidato a sostituire Big Rom è Tolu Arokodare. Nigeriano, classe 2004, Arokodare da gennaio 2023 è il riferimento offensivo del Genk. In Belgio, nella scorsa stagione, ha vissuto la miglior stagione in carriera: 17 gol e 6 assist in 30 presenze. Un bottino sufficiente ad accendere tanti fari su di lui: Arokodare potrebbe partire per una cifra inferiore ai 30 milioni, ma rappresenta una sorta di scommessa non avendo esperienza in campo internazionale. 

Niente operazione per Lukaku: terapia conservativa, out dalla lista Champions

La terza opzione sul tavolo di Manna e De Laurentiis porta il nome di Artem Dovbyk. Il colosso ucraino, acquistato soltanto un anno fa dalla Roma per 30 milioni di euro dal Girona, non è considerato incedibile da Gasperini che nelle amichevoli precampionato gli ha preferito in molte occasioni il giovane Ferguson. Già nelle scorse settimane il nome del classe 1997 era stato proposto a diversi club, anche perché i giallorossi hanno bisogno di cedere per completare il mercato in entrata e per rispettare i paletti del Financial Fair Play. 

