NAPOLI

Il messaggio di Lukaku: "Gli infortuni fanno parte del gioco, resto positivo"

Oggi il consulto chirurgico per capire se sarà necessaria l'operazione in seguito all'infortunio alla coscia sinistra

20 Ago 2025 - 11:39
"Grazie a tutti per i messaggi negli ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto ma queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Ma per grazia di Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto": così, in un post nelle storie del suo profilo Instagram, Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli si sottoporrà oggi al consulto chirurgico a per capire se sarà necessaria l'operazione in seguito all'infortunio alla coscia sinistra.

L'INFORTUNIO

Infortunatosi nel corso dell'amichevole con l'Olympiacos, "Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra - si legge nel comunicato del Napoli - Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Inoltre, il Napoli ragiona anche su un'eventuale esclusione di Lukaku dalle liste di Serie A e Champions League per questa prima parte di stagione. Al momento gli azzurri hanno a disposizione un solo slot nella lista over, e dovrebbe essere occupato dalla punta che verrà acquistata proprio a causa dell'infortunio del belga. Ma quello slot originariamente era destinato a Gutierrez, dunque ne serve un altro e a liberarlo potrebbe essere proprio Lukaku. 

napoli
romelu lukaku
infortunio

