Il messaggio di Lukaku: "Gli infortuni fanno parte del gioco, resto positivo"

Infortunatosi nel corso dell'amichevole con l'Olympiacos, "Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra - si legge nel comunicato del Napoli - Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Inoltre, il Napoli ragiona anche su un'eventuale esclusione di Lukaku dalle liste di Serie A e Champions League per questa prima parte di stagione. Al momento gli azzurri hanno a disposizione un solo slot nella lista over, e dovrebbe essere occupato dalla punta che verrà acquistata proprio a causa dell'infortunio del belga. Ma quello slot originariamente era destinato a Gutierrez, dunque ne serve un altro e a liberarlo potrebbe essere proprio Lukaku.