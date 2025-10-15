Napoli, inizia il tour de force: Conte studia le alternative verso il Torino

Dopo i Granata ci saranno Champions e Inter: il tecnico vuole gestire al meglio le forze dei suoi giocatori
Al rientro dalla sosta il Napoli è atteso da tre partite delicate sia per l'avversario che per la necessità di mettere da parte punti importanti. Sabato gli uomini di Conte saranno protagonisti fuori casa contro un Torino ancora a caccia di identità e sarà importante non fallire visto che le inseguitrici sono molto vicine. Martedì, poi, tocca alla Champions e al Psv Eindhoven. Sabato 25, invece, il big match contro l'Inter chiude un tour de force che impone al tecnico delle scelte con zero rischi possibili.
Nel match contro i Granata (in cui Conte festeggia le 50 panchine) è inevitabile che qualche decisione sarà dettata dall'esigenza di preservare le forze in vista della trasferta olandese. Come riportato dalla Gazzetta, in porta c'è il solito ballottaggio Milinkovic-Meret: finora i due si sono divisi equamente gli impegni (quattro partite a testa) ma il serbo potrebbe partire leggermente in vantaggio vista la sua importanza anche nella fase di palleggio e ripartenza rapida. In difesa, con Rrahmani ancora out e Buongiorno verso una probabile panchina, è possibile che Conte scelga Marianucci per affiancare Juan Jesus. Il classe 2004 non è in lista Champions e potrebbe prendersi una maglia da titolare al posto di Beukema, con l'ex Bologna che quindi verrà preservato in vista di Eindhoven. A sinistra, invece, c'è qualche dubbio in più. Spinazzola è la prima scelta ma bisognerà valutare la sua condizione al rientro dalla Nazionale. Ecco, quindi, che Gutierrez ed Olivera (in vantaggio per una maglia da titolare) potrebbero concedergli un turno di riposo.
Nel 4-1-4-1, la scelta più complicata, però, è legata a Politano e Neres. L'impiego del brasiliano dal primo minuto sembrava cosa certa ma il recupero lampo dell'azzurro potrebbe dare qualche grattacapo in più a Conte. Difficile, però, che il tecnico voglia rischiare una pedina così importante: al momento viene naturale pensare che l'ex Inter possa accomodarsi in panchina e recuperare a pieno forza e condizione in vista delle altre due importantissime sfide. Le alternative non mancano, visto che oltre a Neres lì può giocarci anche Elmas.