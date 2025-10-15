Napoli, inizia il tour de force: Conte studia le alternative verso il Torino

Nel match contro i Granata (in cui Conte festeggia le 50 panchine) è inevitabile che qualche decisione sarà dettata dall'esigenza di preservare le forze in vista della trasferta olandese. Come riportato dalla Gazzetta, in porta c'è il solito ballottaggio Milinkovic-Meret: finora i due si sono divisi equamente gli impegni (quattro partite a testa) ma il serbo potrebbe partire leggermente in vantaggio vista la sua importanza anche nella fase di palleggio e ripartenza rapida. In difesa, con Rrahmani ancora out e Buongiorno verso una probabile panchina, è possibile che Conte scelga Marianucci per affiancare Juan Jesus. Il classe 2004 non è in lista Champions e potrebbe prendersi una maglia da titolare al posto di Beukema, con l'ex Bologna che quindi verrà preservato in vista di Eindhoven. A sinistra, invece, c'è qualche dubbio in più. Spinazzola è la prima scelta ma bisognerà valutare la sua condizione al rientro dalla Nazionale. Ecco, quindi, che Gutierrez ed Olivera (in vantaggio per una maglia da titolare) potrebbero concedergli un turno di riposo.